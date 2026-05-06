ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δήλωσαν χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρα στην Καστοριά, όπου η ελιά καίγεται από τον πάγο» - Τι κατέθεσε μάρτυρας

Με την κατάθεση του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος κατήγγειλε την υπόθεση στις αρχές, και απόντων των 58 κατηγορουμένων, ξεκίνησε η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για παράνομες επιχορηγήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων βοσκοτόπων.

Ο μάρτυρας κατέθεσε για ιδιόκτητους βοσκότοπους στην Καστοριά, που δηλώθηκαν από δεκάδες ΑΦΜ αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη, εισπράττοντας ποσά περίπου 25 χιλιάδων ευρώ για κάθε δήλωση σε έναν χρόνο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, δήλωσαν στην έναρξη της δίκης μέσω των συνηγόρων τους, ότι αρνούνται τις κατηγορίες που αφορούν εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνολική ζημιά για τον φορέα πολλών χιλιάδων ευρώ από το εθνικό απόθεμα.

Όπως κατέθεσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς και του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, Δημήτρης Μόσχος, για την κλίμακα και το βάθος της εξαπάτησης: «Το 2020 σε επίσκεψή μου στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησα να δω τι έχει δηλωθεί στο νομό. Από περιέργεια….. Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64 χιλιάδες στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22 χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρα, που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην περιοχή, καίγεται από τον πάγο, και 17 χιλιάδες αμύγδαλα που επίσης δεν ευδοκιμούν στην περιοχή… Είμαι κτηνοτρόφος πέμπτης γενιάς. Είναι καθαρά εικονικοί οι ιδιόκτητοι βοσκότοποι και είναι ψευδές ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ… έχω βγει εκτός εαυτού. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ! Τώρα κατάλαβα πώς γινόταν το παιχνίδι».

«Επιτόπιος έλεγχος δεν έγινε ποτέ»

Εξάλλου, ο μάρτυρας υπογράμμισε πως «επιτόπιος έλεγχος δεν έγινε ποτέ» εξηγώντας στο δικαστήριο ότι στην Καστοριά δεν υπάρχει ιδιόκτητος βοσκότοπος πάνω από 100 στρέμματα, όπως δηλώθηκε στις επίμαχες αιτήσεις.

Ο μάρτυρας διευκρίνισε μάλιστα, ότι στην περιοχή δεν υπάρχει καν ιδιόκτητος βοσκότοπος και ότι οι ιδιόκτητες εκτάσεις μέχρι 100 στρέμματα αφορούν καλλιεργήσιμες γαίες για σιτηρά, που δόθηκαν σε κάποιους με τίτλους το διάστημα από το 1958 έως το 1963. Ο κ. Μόσχος είπε πως ενημέρωσε για τις παρανομίες που διαπίστωσε, τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα, και υπέβαλε και επίσημη καταγγελία στην εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς.

«Τα έγραψα σε κόλλα Α4 όταν μου τα έδωσαν, πήγαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να ενημερώσουμε τον Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος έλειπε, και τον επισκεφθήκαμε μετά από 1,5 μήνα. Στην αρχή μου λέει ‘άσε ρε τις ιστορίες’, μετά μου είπε ‘θα το δω’. Μετά από δύο μήνες, μου είπε ‘είχες δίκιο, γίνεται κομπίνα’. Μέσα στον κορονοϊό υποβάλαμε καταγγελία στην εισαγγελία Καστοριάς».

Όπως κατέθεσε ο κ. Μόσχος, οι κατηγορούμενοι δήλωσαν το 2019 και το 2020 πολλές εκατοντάδες στρέμματα ελαιόδεντρων στην Καστοριά, αλλά τις επόμενες χρονιές δεν δήλωσαν τίποτα. Οι εν λόγω εκτάσεις, όπως είπε ο μάρτυρας, δηλώθηκαν σε άλλες περιοχές, όπως στην Φλωρινα αλλά και κάποιες άλλες εκτός Ελλάδος.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον τρόπο που αγρότες της Κρήτης βρέθηκαν να δηλώνουν εκτάσεις στην Καστοριά, ο κ. Μόσχος είπε ότι δεν γνωρίζει και συμπλήρωσε: «Σε ένα Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στην Καστοριά, από τις 3 χιλιάδες αιτήσεις, οι 2.200 αιτήσεις γίνονταν από τον αγροτικό συνεταιρισμό. Σε εμάς έκαναν δήλωση μόνο μόνιμοι κάτοικοι Καστοριάς, ήμασταν ο φορέας Α’. Πού την έκαναν τη δήλωση, πού βρήκαν τα ενοικιαστήρια, πού το ένα, πού το άλλο… αυτά όλα δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με ενοικιαστήρια, μισθώσεις, εκμισθώσεις…».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα υπάρχει ευθύνη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κανονισμός του οποίου προέβλεπε για περιπτώσεις όπως των κατηγορουμένων, μηνιαίο μίσθωμα 0,035 ευρώ ανά στρέμμα, «ενώ εγώ πληρώνω 5 ευρώ ανά στρέμμα το μήνα. Από 28 ευρώ το στρέμμα που έπαιρνα παλιότερα, πλέον έφτασα να παίρνω επιδότηση 11,8 ευρώ ανά στρέμμα. Έχω 400 πρόβατα και 400 στρέμματα χωράφια και παίρνω επιδότηση 11,8 ευρώ!» όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.