Αμπελόκηποι: Ένοχη η ιδιοκτήτρια του παράτυπου γηροκομείου

Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως καταδικάστηκε η ιδιοκτήτρια του παράτυπου γηροκομείου στους Αμπελόκηπους, η οποία κατηγορείτο για απόπειρα εκβίασης και για έκθεση.

Ειδικότερα, το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο υιοθετώντας σχετική εισαγγελική πρόταση, την έκρινε ένοχη για την πλημμεληματική πράξη της εκβίασης ως προς το ποσό των 150 ευρώ, καθώς και για μία από τις τρεις πράξεις έκθεσης που της είχαν αποδοθεί αρχικά.

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως η ηλικιωμένη φιλοξενούμενη είχε σωρεία προβλημάτων υγείας τα οποία της είχαν αποκρύψει η καταγγέλλουσα και κόρη της τροφίμου και για αυτό είχε ζητήσει να την μεταφέρουν πίσω στο νοσοκομείο από όπου την είχαν φέρει. «Εγώ παρακάλαγα τη κόρη της να την πάρει. Εγώ της βρήκα ασθενοφόρο» προσθέτοντας πως δεν θα ζητούσε ποτέ χρήματα καθώς και ότι γενικώς δεν δεχόταν ασθενείς με κατακλίσεις.

Εισαγγελέας: Από την καταγγέλλουσα πόσα χρήματα είχατε πάρει;

Κατηγορούμενη: 300 ευρώ. Όταν διάβασα στα χαρτιά της τι προβλήματα είχε αυτή η γυναίκα έγινα θηρίο. Αν αυτή είχε να δώσει 2.000 σε εμένα θα έρχονταν κύριε εισαγγελεα; Ήταν μια φτωχή γυναίκα δε θα της ζήταγα ποτέ τόσα λεφτα. Μου έλεγε δώσε μου τα 300 ευρώ για να πάρω τη μάνα μου. Εγώ της πλήρωσα και το ασθενοφόρο 75 ευρώ. Της είπα ότι θα της κρατήσω 150 για το ασθενοφόρο και τις ζημιές που έκανε η μητέρα της, μου είχε καταστρέψει τα μαξιλάρια. Εγώ τόσο αξιολόγησα τη δουλειά μου.

Είχε προηγηθεί η κατάθεση της καταγγέλλουσας η οποία υποστήριξε ότι πήγε στο συγκεκριμένο χώρο «ως προσωρινή λύση» γιατί ήταν Μεγάλη Εβδομάδα.

Όπως περιέγραψε, αφού επισκέφθηκε το διαμέρισμα, έδωσε προκαταβολή και το ίδιο απόγευμα μεταφέρθηκε και η μητέρα της: «Το άλλο πρωί χτύπησε το τηλέφωνο μου. Ήταν η κατηγορούμενη και σε έξαλλη κατάσταση αξίωνε χρήματα για να μη πετάξει τη μητέρα μου. Έλεγε ότι την κορόιδεψα γιατί ήταν ένα δύσκολο περιστατικό. Ήθελε από 1500 έως 2000 ευρώ αλλιώς έλεγε ότι θα την πετάξει στον κάδο απορριμάτων. Της έλεγα να μου δώσει λίγο χρόνο να την πάρω από εκέι, να βρω ένα ασθενοφόρο. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Πήγα στο διαμέρισμα αλλα δεν μου ανοίξε. Πήρα την αστυνομία δεν άνοιγε όμως ούτε στους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί με πήγαν στο Τμήμα να καταθέσω. Η κατηγορούμενη συνέχισε με μηνύματα να με απειλεί και να με βρίζει. Τελικά βρήκα ένα ασθενοφόρο μπόρεσα να πάρω τη μητέρα μου».