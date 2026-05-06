Πάτρα: Εκδήλωση τιμής και μνήμης στα Ψηλαλώνια

Ο Δήμος Πατρέων καλεί τον λαό και την νεολαία της Πάτρας, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στις 11 π.μ., στην πλατεία Ψηλών Αλωνίων, στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που απαγχονίστηκαν εκεί στις 9 Μαΐου 1944, από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και τους ντόπιους συνεργάτες τους.

Την 9η Μάη του 1945, έναν χρόνο μετά τον απαγχονισμό των αγωνιστών στα Ψηλαλώνια, η ναζιστική Γερμανία υπέγραφε άνευ όρων ανακωχή και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωνε, με την κόκκινη σημαία να ανεμίζει στο κτήριο του Ράιχσταγκ στο Βερολίνο και τον Κόκκινο Στρατό να τσακίζει τον φασισμό.

Τιμάμε την ηρωική πάλη του λαού της Πάτρας και των λαών όλου του κόσμου, τους χιλιάδες που θέριεψαν τα αντιστασιακά κινήματα στη χώρα μας, αλλά και σε μια σειρά χώρες που βρέθηκαν υπό κατοχή, που σάλπισαν την αντίσταση και φανέρωσαν τη δύναμη του οργανωμένου λαού. Τιμάμε τη Μέρα της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών.

Στην εκδήλωση συμμετέχει η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) - Παράρτημα Πάτρας.