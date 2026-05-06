Πύργος: Έφυγε από τη ζωή ο «Αλεκάν»- Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του έξω από κατάστημα

Στο πένθος έχει βυθιστεί η κοινωνία του Πύργου και ο κόσμος της ομάδας του Πανηλειακού, μετά το άκουσμα του θανάτου του Αλέξανδρου Ελ – Χατζ, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών.

Ο Αλέξανδρος Ελ – Χατζ εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του έξω από κατάστημα στον Πύργο και διερχόμενος οδηγός τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Πύργου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, όπως γράφει το patrisnews.com.

Όλοι στον Πύργο τον ήξεραν ως «Αλεκάν» και ήταν ιδιαίτερα γνωστός ως φανατικός φίλαθλος της ομάδας του Πανηλειακού, την οποία ακολουθούσε πιστά από τη νεαρή του ηλικία.

Ήταν ενεργό μέλος του Σ.Φ. Πανηλειακού «Red Boys», από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ίδρυσης του και είχε ταξιδέψει σε κάθε άκρη της Ελλάδας για να είναι δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα, την οποία συνέχισε να παρακολουθεί με το ίδιο πάθος ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, όταν αγωνιζόταν στις κατηγορίες του τοπικού πρωταθλήματος της Ηλείας.

Μάλιστα, εξακολουθούσε να πηγαίνει στο γήπεδο, τόσο στα εντός όσο και στα εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΣ Πύργος, της ομάδας που γεννήθηκε από τα σπλάχνα των οργανωμένων οπαδών, φωνάζοντας με όλη του τη δύναμη για να ακουστεί παντού το «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ».