Πάτρα: Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης θα συμμετέχει στο Travel West Forum 2026

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, θα επισκεφθεί την Πάτρα την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Ακολουθεί το πρόγραμμα:

Στις 10:00 θα πάρει μέρος στο Travel West Forum 2026 που διοργανώνει το “The Best”, στον χώρο του Royal (Ακτή Δυμαίων 51).

Στη συνέχεια, στις 12:30, θα επισκεφτεί το Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου και θα συναντηθεί με εργαζομένους και τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας και ώρα 19.00 θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει η Νέα Αριστερά Αχαΐας στον Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανουργείο (Ευμήλου 2-4), με θέμα: «Ακρίβεια, πόλεμος, διαφθορά: Η απάντηση της Αριστεράς».