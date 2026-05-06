Eurovision 2026: O Akylas επί σκηνής! -H δεύτερη πρόβα του «Ferto»- BINTEO

Σε ένα βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη επιτυχημένη πρόβα, καταγράφεται ο Akylas στη σκηνή της Eurovision, όπως θα εμφανιστεί στον α' ημιτελικό.

Με τη σκηνική παρουσίαση να φέρει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού, στο βίντεο αποκαλύπτεται μια πρώτη εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του «Ferto», όπως παρουσιάζεται στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, προσφέροντας μια γεύση από τον ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της εμφάνισης.

To video game και η διαδρομή του Akylas

Ακολουθώντας την αισθητική του video game, παρουσιάζεται ο συνδυασμός των visuals με ρεαλιστικά props, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Akylas.

Περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτονται μέρα με τη μέρα για την εμφάνιση του Akyla στην Eurovision με το «Ferto» που εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στα φετινά φαβορί.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Πρωινό» την Τετάρτη (6/5/26) υπάρχει πρόθεση να χρησιμοποιηθεί η λύρα, ένα όργανο που έχει ταυτιστεί με την ιστορική επιτυχία της Έλενας Παπαρίζου και ήδη δοκιμάζεται στο πλαίσιο των προβών της φετινής Eurovision.

Η επιλογή αυτή δεν φαίνεται τυχαία, καθώς στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συναισθηματική σύνδεση με εκείνη την πρώτη θέση που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των Eurofans.

Ακόμη ένα στοιχείο για την εμφάνιση του Ακύλα, παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA». Πρόκειται για ένα μεγάλο, περιστρεφόμενο σκηνικό prop, το οποίο λειτουργεί σαν πολυεπίπεδη κατασκευή με διαφορετικούς χώρους. Αυτοί οι χώροι θα θυμίζουν ξεχωριστές πίστες ενός video game, μέσα στις οποίες ο Akylas θα κινείται για τα τρία λεπτά της εμφάνισης.

Σε κάθε διαφορετικό «δωμάτιο», ο καλλιτέχνης θα συναντά και ένα από τα τέσσερα άτομα που θα τον πλαισιώνουν επί σκηνής, ανάμεσά τους και η ηθοποιός, Παρθένα Χοροζίδου.

Οι χώροι αυτοί θα εκπροσωπούν διαφορετικούς κόσμους και εποχές: Από αρχαϊκά και παραδοσιακά στοιχεία μέχρι πιο σύγχρονες και φουτουριστικές αισθητικές. Σε αυτή τη διαδρομή, θα εμφανίζονται και συμβολικές φιγούρες, όπως ένα άγαλμα που έχει ήδη αναφερθεί από το press day της ΕΡΤ.