Βάσια Παναγοπούλου: Με το αμαξίδιο στο τελευταίο γύρισμα για τη «Γη της ελιάς»

Η ηθοποιοί ανέβασε στο Facebook τις σχετικές φωτογραφίες

Η ηθοποιός Βάσια Παναγοπούλου, είχε τις προηγούμενες ημέρες ατύχημα, όταν τραυματίστηκε σε σκάλα αεροπλάνου στην Κωνσταντινούπολη.

Η Βάσια Παναγοπούλου, που έπαθε κάταγμα στον αστράγαλο, δε θα μπορούσε να λείπει από το τελευταίο γύρισμα της σειράς «Γη της ελιάς», στο οποίο εμφανίστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο λόγω της κατάστασής της. 

«Κάπως έτσι ήρθε το τελευταίο μου γύρισμα… σε μια συγκινητική στιγμή για όλους μας που εσείς θα δείτε στο mega για τη Γη της ελιάς μας» έγραψε η ίδια.

«Η Ασπασία βρέθηκε στο αμαξίδιο του Δημοσθένη γιατί… έτσι είναι η ζωή!» τόνισε η Βάσια Παναγοπούλου στην ανάρτησή της. 

