Φανάρια της Πάτρας για ρύθμιση της... εναέριας κυκλοφορίας! ΦΩΤΟ

Φανάρια κοιτούν τον ουρανό και το είδαμε κι αυτό σε κεντρική οδική αρτηρία της Πάτρας.

Στη συμβολή της οδού Κορίνθου με την 28η Οκτωβρίου ένα φανάρι που δεν έχει ακόμη λόγο ύπαρξης, κοιτάζει ψηλά κι ακόμη κι αν λειτουργούσε, μόνο τα πουλιά θα το έβλεπαν.

Ο φωτεινός σηματοδότης στο σημείο προφανώς αφορά στην μελλοντική αντιδρόμηση της Κορίνθου και τη μετατροπή της σε δρόμο εισόδου προς το κέντρο της πόλης. Η κλίση ωστόσο τον φαναριών που βρίσκονται στο πιο ψηλό σημείο της κολώνας του συστήματος φωτεινών σηματοδοτών, το καθιστά μη λειτουργικό. Είτε λόγω ανέμων, είτε εξαιτίας της πρόσκρουσης κάποιους οχήματος τα φανάρια στράβωσαν.

Το πιο πιθανό σενάριο είναι πως τα φανάρια χτυπήθηκαν το προηγούμενο διάστημα από κάποιο ψηλό άρμα του πατρινού Καρναβαλιού, κάτι που συνέβη τουλάχιστον δύο φορές σε αντίστοιχα υψηλά φανάρια στο κέντρο της Πάτρας, κατά τη διέλευση καρναβαλικών αρμάτων.