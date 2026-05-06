Ηλίας Ψινάκης: «Δε δικαιούμαι να έχω άποψη, πέρυσι με την Klavdia έπεσα έξω»

Λίγο πριν αναχωρήσει για την Κύπρο, ο Ηλίας Ψινάκης συνάντησε την κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star στο αεροδρόμιο και δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά τόσο για τη Eurovision όσο και για την Άννα Βίσση.

Ο δημοσιογράφος Πάνος Παπαδόπουλος ζήτησε από τον Ηλία Ψινάκη να προβλέψει τη θέση που θα μπορούσε να κατακτήσει ο Akylas στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, όμως ο γνωστός μάνατζερ απέφυγε να κάνει εκτίμηση, παραδεχόμενος ότι η περσινή του πρόβλεψη για την Klavdia δεν επιβεβαιώθηκε.

«Δε μπορώ να απαντήσω για τη Eurovision. Πέρυσι έπεσα έξω και δε δικαιούμαι να έχω άποψη. Τόσα χρόνια έπεφτα μέσα. Πέρυσι με την Klavdia έπεσα έξω. Πειράζει… Δε δικαιούσαι να κάνεις λάθη. Και βέβαια είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου, γι’ αυτό είμαι και με τους άλλους, γιατί πρώτα απ’ όλα είμαι με τον εαυτό μου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Ψινάκης.

Στη συνέχεια, σχολίασε και τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από την Άννα Βίσση, σχετικά με αλλαγές στις επαγγελματικές της συνεργασίες αλλά και το τέλος κάποιων προσωπικών σχέσεων.

«Όλα αυτά είναι μπούρδες. Η Άννα κάνει μια τρομακτική καριέρα. Είναι φαινόμενο… Εννοείται θα πάω στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Έχω ήδη κλείσει με την παρέα μου γιατί είμαστε φίλοι» απάντησε, βάζοντας τέλος στα σχετικά σενάρια.