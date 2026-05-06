Κρήτη: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα

Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του Νικήτα.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκαν στον 54χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου Νικήστρατου Γεμιστού στην Αμμουδάρα. Διώξεις ασκήθηκαν και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα

Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 54χρονος Κωνσταντίνος Παρασύρης, ο οποίος κατηγορείται ότι εκτέλεσε εν ψυχρώ τον 20χρονο Νικήστρατο Γεμιστό το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Κρήτη και έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναστάτωση.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.