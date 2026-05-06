ΟΠΕΚΕΠΕ- Μάρτυρας στο δικαστήριο: Κανείς δεν πήγε να ελέγξει- Οι βοσκότοποι ήταν εικονικοί

Άνοιξε ακόμα ένας δικαστικός φάκελος για τις επιχορηγήσεις που φέρεται να διοχετεύτηκαν παράνομα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρώτους στο βήμα τους μάρτυρες.

Για «εικονικούς βοσκότοπους» και ανύπαρκτους ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο Προέδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος έκανε λόγο για «κομπίνα».

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών καλείται να αποφανθεί για ευρωπαϊκά κονδύλια που δόθηκαν σε συνολικά 57 αγρότες την περίοδο 2020-2021 και οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη σε βάρος της ΕΕ ενώ ακόμη ένας κατηγορείται για συνέργεια στο ως άνω αδίκημα. Σύμφωνα με την κατηγορία, οι κατηγορούμενοι δεν δικαιούνταν να λάβουν τις επίμαχες επιχορηγήσεις ύψους περίπου 20.000 ευρώ για τον καθένα, καθώς ενώ δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη δήλωναν εκτάσεις με ελιές και αμυγδαλιές στην Καστοριά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Προέδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημ. Μόσχος υπήρξε «καταπέλτης» σε βάρος των κατηγορουμένων αλλά και του Οργανισμού. Όπως ανέφερε, το 2020 ζήτησε και έλαβε τα στοιχεία που αφορούσαν το νομό Καστοριάς και τότε ανακάλυψε τις ψευδείς όπως είπε δηλώσεις. «Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64 χιλιάδες στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22 χιλιάδες στρέμματα ελαιόδεντρα, που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην περιοχή και 17 χιλιάδες αμύγδαλα που επίσης δεν ευδοκιμούν στην περιοχή» εξήγησε και πρόσθεσε ότι στην Καστοριά δεν υπάρχουν ιδιόκτητοι βοσκότοποι πάνω από 100 στρέμματα.

Κατήγγειλε δε το μέγεθος της απάτης ως εξης: «Είναι καθαρά εικονικοί οι ιδιόκτητοι βοσκότοποι και είναι ψευδές ότι έγινε επιτόπιος έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχω βγει εκτός εαυτού. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ! Τώρα κατάλαβα πως γινόταν το παιχνίδι, τέτοιος επιτόπιος έλεγχος δεν έγινε ποτέ!».

Ο μάρτυρας ο οποίος είχε καταθέσει αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς για το ζήτημα και ενημέρωσε επισήμως και τον επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρα για το ζήτημα, κατέθεσε τέλος ότι την επόμενη χρονιά δεν δηλώθηκε κανένα ιδιόκτητο βοσκοτόπι στην Καστοριά.

Στο δικαστήριο δεν εμφανίστηκε πάντως κανείς από τους 58 κατηγορουμένους, ενώ απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα αναβολής και διακοπής που υπέβαλαν οι συνήγοροί τους λόγω του κινδύνου παραγραφής. Και αυτό γιατί ορισμένες πράξεις φέρονται να έχουν τελεστεί πριν από έξι χρόνια και είναι ορατό το ενδεχόμενο να υποπέσουν σε παραγραφή, καθώς δεν έχει δικαστεί ακόμη η υπόθεση ούτε σε πρώτο βαθμό.