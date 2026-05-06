Ημερήσιες αστρολογικές προβλέψεις από την Αλίντα Κανάκη
Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026.
(Σελήνη στον Αιγόκερω – σε χάση)
Κριός
Μπορεί να βιώσετε αισθήματα αβεβαιότητας και ανασφάλεια για τις πράξεις σας. Προσπαθήστε να μην παρασυρθείτε πολύ σε σκέψεις και να πάρετε γρήγορες αποφάσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να είναι ιδανική για εσωτερική ανάπτυξη και ανακάλυψη του εαυτού σας, γι' αυτό ετοιμαστείτε για κάποιες αλλαγές και ακούστε τα συναισθήματα και τη διαίσθησή σας.
Ταύρος
Κάποιο άτομο στον εργασιακό χώρο θα προσπαθήσει να σας μειώσει και να σας προσβάλει, κινούμενο καθαρά από αισθήματα ζηλοφθονίας απέναντι σας. Μην του δίνετε σημασία, το περιστατικό είναι ανάξιο λόγου. Μια μικρή κόπωση όμως που ενδεχομένως να αισθανθείτε δεν θα πρέπει να την αγνοήσετε. Ο οργανισμός σας χρειάζεται ξεκούραση. Ελαφρώστε το πρόγραμμα σας από υποχρεώσεις και χαλαρώστε.
Δίδυμοι
Εστιάζει σε ζητήματα ανάπτυξης μέσα από την αξιοποίηση κάποιων πληροφοριών. Οι καλές επικοινωνιακές σας δεξιότητες θα έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα των επαφών σας και αναμένεται να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Η ανταλλαγή εμπειριών με άτομα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο επαγγελματικό τομέα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να δείτε τις καταστάσεις από διαφορετική οπτική.
Καρκίνος
Αναμοχλεύεται το παρελθόν και έρχονται αναμνήσεις στην επιφάνεια από πρόσωπα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. Ίσως να συναντήσετε έναν παλιό φίλο που θα σας θυμίσει μια ξεχασμένη εποχή της ζωής σας… Το φανταστικό και το πραγματικό δεν θα έχουν σαφή όρια για σας, φίλοι μου, και για αυτό θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στις δράσεις σας. Αφήστε σοβαρές αποφάσεις για άλλη μέρα.
Λέων
Χρειάζεται καθαρή σκέψη σήμερα και στοχευμένες δράσεις για να μπορέσετε να διαχειριστείτε τις καταστάσεις σωστά. Τραπεζικά δάνεια θα μπορούσαν να ρυθμιστούν με επιτυχία τώρα, καλό θα ήταν όμως να αποφύγετε να πάρετε τις μέρες αυτές κάποιο νέο δάνειο. Οι αδέσμευτοι ίσως να συναντήσετε ένα άτομο και να αρχίσετε να επικοινωνείτε μαζί του, δεν θα είστε όμως απόλυτα βέβαιοι για τα πραγματικά σας συναισθήματα.
Παρθένος
Η μέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις θυμού και απρόβλεπτες ενέργειες, ενώ στις σχέσεις σας γίνεστε κυριαρχικοί και επιθετικοί. Καλό είναι να διοχετεύσετε όλη αυτή την ζωτική ενέργεια σε γόνιμες και παραγωγικές δράσεις, παρά σε αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς. Μια έκρηξη δημιουργικότητας θα μπορούσε να προκαλέσει ριζικούς μετασχηματισμούς στην ζωή σας.
Ζυγός
Η μέρα σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε τα πλάνα σας, μια και θα σας έρθουν όλα βολικά. Είστε ένα άτομο που μπορεί να προκαλεί με την εκκεντρική του εμφάνιση ή συμπεριφορά, δεν παύετε όμως να έχετε πολλές συμπάθειες που θα σας βοηθήσουν. Οι αποφάσεις που θα πάρετε σήμερα θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια πνοή και να μην αντανακλούν μόνο τις τρέχουσες ανάγκες ή επιδιώξεις σας.
Σκορπιός
Υπάρχει το ενδεχόμενο εντάσεων σήμερα, είτε στο εργασιακό, είτε στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Με μια αυταρχική συμπεριφορά το μόνο που θα καταφέρετε είναι να προκαλέσετε μεγαλύτερη αντίδραση. Ένα οικογενειακό πρόσωπο θα χρειαστεί την υποστήριξη και καθοδήγηση σας σήμερα. Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και αρκετή από την υπομονή και πειθώ σας για να μπορέσετε να βοηθήσετε αποτελεσματικά.
Τοξότης
Για σας η μέρα είναι εξαιρετικά ρομαντική και ενδείκνυται για ρομαντικές εξόδους με το ταίρι σας. Εάν είστε αδέσμευτοι, ίσως να φέρει η μέρα ενδιαφέρουσες εξελίξεις, που ενδεχομένως να μην τις περιμένατε…Αφιερώστε επίσης κάποιο από τον ελεύθερο χρόνο σας στην διακόσμηση του προσωπικού σας χώρου, ώστε να αλλάξει η ενέργεια του σπιτιού σας. η ενασχόληση με τις τέχνες ευνοείται επίσης.
Αιγόκερως
Θα έρθουν στην επιφάνεια ζητήματα σχετικά με ακίνητα, με την οικογένεια ή με τον τόπο κατοικίας σας. Κάποια σχέδια που κάνατε νωρίτερα μπορεί να αλλάξουν και θα πρέπει να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα. Οι ερωτευμένοι του ζωδίου σας μπορεί τώρα να γνωρίσετε τα πεθερικά σας και να δώσετε μια πιο επίσημη νότα στην σχέση.
Υδροχόος
Τα πλανητικά της μέρας μπορεί να σας ωθήσουν να κάνετε ένα διάλειμμα από την δουλειά και τις υποχρεώσεις σας και να αλλάξετε για λίγο περιβάλλον, ώστε να ανανεωθείτε ψυχικά. Περιορίστε τις επαφές μέσα στην μέρα, εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, περάστε χρόνο με τον εαυτό σας και κάντε πράγματα που σας ευχαριστούν. Αποφύγετε δύσκολες ή τεταμένες καταστάσεις για να καταφέρετε να χαλαρώσετε.
Ιχθείς
Υπάρχει η υποψία μιας νέας αρχής στον αέρα σήμερα. Μπορεί να είναι μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή καριέρας που πλησιάζει ή ακόμη και μια σημαντική αλλαγή στην προσωπική σας ζωή, όπως μια νέα σχέση ή ένας γάμος. Διατηρήστε τις ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και επαγγελματική ζωή, φροντίζοντας παράλληλα για την καλή φυσική σας κατάσταση και την υγεία σας.
