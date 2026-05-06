Αίγιο: Πώς μια διαμαρτυρία για τον γιο του κατέληξε στη σύλληψή του;

Όλα συνέβησαν χθες στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Ο πατέρας νεαρού δικυκλιστή μετέβη εξαγριωμένος στο τμήμα προκειμένου να ζητήσει εξηγήσεις που σε διάστημα λίγων ημερών οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ σταμάτησαν τον γιο του τρεις φορές για να του κάνουν έλεγχο επειδή οδηγούσε δίκυκλο.

Οι αστυνομικοί του εξήγησαν πως επρόκειτο για σύμπτωση και ότι ουδέν μεμπτόν συνέτρεχε αφού επιπρόσθετα ο γιος του δεν είχε καμία απολύτως παράβαση και δεν του βεβαιώθηκε απολύτως κανένα πρόστιμο.

Όμως ο πατέρας φαίρεται να μην σταματούσε τις διαμαρτυρίες φανερά οργισμένος, σε βαθμό που ύψωσε για τα καλά τη φωνή κατά των ένστολων οι οποίοι αφού του έκαναν απανωτές συστάσεις και δεν συμμορφωνόταν, έφθασαν στο σημείο να αναγκαστούν να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του, σύμφωνα με το aigiovoice.gr.

Τελικά σε βάρος του σχηματίστηκε Δικογραφία για εξύβριση και αντίσταση κατά της Αρχής και με αυτήν οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.