Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 7 έως και 13/5/2026

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας το "Mortal Combat II" ενώ επαναπροβάλλονται σε επανέκδοση το θρυλικό "Top Gun" του 1986 & το "Top Gun: Maverick" του 2022

Το πρόγραμμα προβολών στις αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα 7 έως 13/5/2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 7 στις 20.40 και 23.10 καθημερινά "Mortal Kombat II" Aμερικανικής παραγωγής 2026, ταινία φαντασίας πολεμικών τεχνών, βασισμένη στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών που δημιούργησαν οι Ed Boon και John Tobias. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 116 λεπτά. Σκηνοθεσία: Simon McQuoid. Παίζουν οι ηθοποιοί: Karl Urban, Ludi Lin, Jessica McNamee, Joe Taslim. Σενάριο: Jeremy Slater, Ed Boon, John Tobias. Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ Η νέα ταινία είναι σίκουελ του "Mortal Kombat" του 2021 που είχε κάνει εισπράξεις 85 εκατ. δολαρίων. Διανομή: Tanweer.

Aίθουσα 1 στις 20.30 καθημερινά "That Time I Got Reincarnated as a Slime - Η Ταινία: Τα Δάκρυα της Γαλάζιας Θάλασσας" Μετά την ολοκλήρωση της τελετής έναρξης του Demon Kingdom Federation Tempest, ο Rimuru και οι σύντροφοί του προσκαλούνται από την Ουράνια Αυτοκράτειρα Elmesia της μεγάλης φυλής των ξωτικών – της Δυναστείας των Μάγων Thalion – να επισκεφθούν το ιδιωτικό νησί-θέρετρό της. Καθώς η ομάδα απολαμβάνει τις σύντομες διακοπές της, εμφανίζεται μια μυστηριώδης γυναίκα ονόματι Yura. Ένα νέο περιστατικό ξετυλίγεται με φόντο την απέραντη γαλάζια θάλασσα. Tαινία Anime που προβάλλεται στα Ιαπωνικά με ελληνικούς υπότιτλους. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 104 λεπτά Κατηγορία: Anime. Σκηνοθεσία: Γιασουχίτο Κικούτσι, Όστιν Σισκ. Διανομή από Feelgood.

Aίθουσα 3 στις 17.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 18.40 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 8 στις 19.50 καθημερινά πλην Τετάρτης (με υπότιτλους) "The Sheep Detectives-Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ" Κωμωδία Αγγλο-ιρλανδικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία Κάιλ Μπάλντα. Σε αυτό το πνευματώδες, νέου τύπου μυστήριο, ο Τζορτζ (o Αυστραλός σταρ Χιου Τζάκμαν) είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Όταν όμως ένα μυστηριώδες περιστατικό διαταράσσει τη ζωή στο αγρόκτημα, τα πρόβατα συνειδητοποιούν ότι πρέπει να γίνουν ντετέκτιβ. Καθώς ακολουθούν τα στοιχεία και ερευνούν τους υπόπτους, αποδεικνύουν ότι ακόμα και τα πρόβατα μπορούν να είναι ικανά να λύνουν εγκλήματα! Διάρκεια: 109 λεπτά Κατηγορία: Οικογενειακή Σκηνοθεσία: Kyle Balda. Ηθοποιοί: Hong Chau, Emma Thompson, Hugh Jackman, Νίκολας Μπράουν, Νίκολας Γκαλιτζίν, Μόλι Γκόρντον. Διανομή από Feelgood. Το σενάριο είναι του Κρεγκ Μάζιν, γνωστού από τις σειρές «The Last of Us» και «Chernobyl».

Αίθουσα 8 στις 22.20 καθημερινά εκτός Τετάρτης, Αίθουσα 3 στις 22.50 μόνο την Τετάρτη 13/5 "Hokum" Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας ODDITY (Οντότητα),ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Damian Mc Carthy επιστρέφει με έναν νέο κινηματογραφικό… εφιάλτη. Από τους παραγωγούς του περσινού φιλμ τρόμου "Weapons" (για το οποίο κέρδισε Όσκαρ β' γυναικείου η Έιμι Μάντιγκαν) και με πρωταγωνιστή τον υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα και βραβείο ΕΜΜΥ, Άνταμ Σκοτ (της σειράς "Severance"), το "Hokum" είναι ένα μεταφυσικό θρίλερ που διεκδικεί μία υψηλή θέση ανάμεσα στα καλύτερα του είδους. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 101 λεπτά Κατηγορία: Τρόμου. Σκηνοθεσία: Damian Mc Carthy Παίζουν οι ηθοποιοί: Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot. Σενάριο: Damian Mc Carthy. Διανομή από Rosebud.21. H ταινία έκοψε 2.511 εισιτήρια στις προβολές Previews που έγιναν την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο. Στο εξωτερικό το "Hokum" έκανε ξεκίνημα με περίπου 8 εκατ. δολάρια εισπράξεις.

Αίθουσα 8 στις 19.50 μόνο την Τετάρτη 13/5 "Top Gun" (επανέκδοση) Για τον εορτασμό της 40ης επετείου της εμβληματικής ταινίας Top Gun του 1986, ετοιμαστείτε να ξαναζήσετε την ταινία στη μεγάλη οθόνη με μια ειδική κινηματογραφική εκδήλωση διάρκειας μόνο μιας εβδομάδας που ξεκινήσει στις 14 Μαΐου. Για πρώτη φορά, το Top Gun επιστρέφει στους κινηματογράφους για μια πλήρως αναβαθμισμένη, δυναμική εμπειρία για μια νέα γενιά σινεφίλ και παλιών θαυμαστών. Μια ομάδα ελίτ πιλότων του Πολεμικού Ναυτικού, γνωστή ως «Top Gun», που φοιτά στη Σχολή Όπλων Τακτικής, ωθεί τα αεροσκάφη της και ο ένας τον άλλον στα όρια, καθώς ανταγωνίζονται για να αναδειχθούν οι καλύτεροι των καλύτερων. Ο Τομ Κρουζ πρωταγωνιστεί ως Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ στην εμβληματική υπερπαραγωγή του 1986 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 110 λεπτά Σκηνοθεσία: Tony Scott. Πλάι στον Τομ Κρουζ παίζουν η Kelly McGillis, ο Tom Skerritt, ο Anthony Edwards, ο αξέχαστος Val Kilmer, ο Tim Robbins, Rick Rossovich κ.α. Παραγωγοί: Don Simpson, Jerry Bruckheimer. Οι εισπράξεις της ταινίας πριν 40 χρόνια που πρωτοπαίχθηκε στα σινεμα, είχαν φτάσει τα 357 εκατ. δολάρια. Διανομή: Feelgood.

Αίθουσα 8 στις 22.20 την Τετάρτη 13/5 "Top Gun: Maverick" Με πάνω από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους ιπτάμενους του Ναυτικού, ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ βρίσκεται εκεί όπου ανήκει. Συμμετέχει σε ακραίες αποστολές ως ένας θαρραλέος δοκιμαστικός πιλότος και αποφεύγει μια πιθανή προαγωγή που θα τον επηρέαζε αρνητικά. Καθώς εκπαιδεύει μερικούς αποσπασμένους πτυχιούχους για μια ειδική αποστολή την οποία δεν έχει βιώσει ποτέ κανένας πιλότος, ο Μάβερικ αντιμετωπίζει τον Υπολοχαγό Μπράντλεϊ Μπράντσο (Μάιλς Τέλερ), γιο του μακαρίτη φίλου του Μάβερικ αλλά και τον αξιωματικό παρακολούθησης Υπολοχαγό Νικ Μπράντσο, γνωστούς με τα ψευδώνυμα «Ρούστερ» και «Γκους» αντίστοιχα. Αντιμετωπίζοντας ένα αβέβαιο μέλλον αλλά και τα φαντάσματα του παρελθόντος, ο Μάβερικ βρίσκει τον εαυτό του σε μια πάλη ενάντια στους πιο σκοτεινούς του φόβους, με αποκορύφωμα αυτή την αποστολή που απαιτεί την έσχατη θυσία από εκείνους που θα επιλεχθούν για να τη ζήσουν. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 131 λεπτά. Κατηγορία: Περιπέτεια Ημερομηνία επανακυκλοφορίας: 13/5/2026. Σκηνοθεσία: Joseph Kosinski. Παίζουν οι ηθοποιοί: Τομ Κρουζ, Monica Barbaro, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller. Το φιλμ όταν πρωτοβγήκε το 2022 έκανε τεράστια επιτυχία φτάνοντας σε παγκόσμιες εισπράξεις το 1 δις, 496 εκατ. δολάρια. Διανομή από Feelgood. Να προσθέσουμε πως το "Top Gun: Maverick" είχε προταθεί στα 95α βραβεία Όσκαρ, για 6 Όσκαρ ανάμεαα τους & για καλύτερη ταινία κερδίζοντας αυτό του καλύτερου Ήχου.

Αίθουσα 1 στις 18.00 καθημερινά "Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)" Γυρισμένη κατά τη διάρκεια της sold-out παγκόσμιας περιοδείας της, η ταινία BILLIE EILISH - HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR φέρνει μια καινοτόμα νέα συναυλιακή εμπειρία στη μεγάλη οθόνη από μια από τις πιο διάσημες και επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της γενιάς της. Διάρκεια: 114 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7/5/2026 Σκηνοθεσία & σενάριο: James Cameron, Billie Eilish. Εμφανίζονται οι: James Cameron, Billie Eilish, Finneas O'Connell. Διανομή από Feelgood.

Αίθουσα 3 στις 20.00 καθημερινά και στις 22.50 καθημερινά πλην Τετάρτης, Αίθουσα 4 στις 19.20 και στις 22.00 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 21.00 καθημερινά "The Devil Wears Prada 2-Ο Διάβολος Φοράει Prada 2" Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις εμβληματικές τους ερμηνείες ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, η Meryl Streep, η Anne Hathaway, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέφουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 30/4/2026. Σκηνοθεσία: David Frankel. Σενάριο: Aline Brosh McKenna. Παίζουν η 3 φορές βραβευμένη με Όσκαρ Meryl Streep, η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου, Anne Hathaway, η Emily Blunt, ο Stanley Tucci, και οι Tracie Thoms, Tibor Feldman, Kenneth Branagh, Lady Gaga, Patrick Brammall, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Conrad Ricamora, Helen J. Shen, Caleb Hearon. Διάρκεια: 119 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Πρόκειται για σίκουελ-sequel του πολύ επιτυχημένου φιλμ του 2006 "The Devil Wears Prada" που είχε πάλι σκηνοθετήσει ο David Frankel & είχε φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 326.7 εκατ. δολάρια. Η απίθανη Μέριλ Στριπ σε ένα ρόλο που βασίστηκε στην αρχισυντάκτρια της Αμερικάνικης Vogue, Anna Wintour, κέρδισε την Golden Globe - Χρυσή Σφαίρα α' γυναικείου ρόλου στην κατηγορία Musical ή Κωμωδία, ενώ προτάθηκε και για Όσκαρ, BAFTA Award, SAG, και βραβείο Critics' Choice. Η νέα ταινία έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα στη χώρα μας με 75.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό επίσης θριάμβευσε με 239 εκατ. δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως μέχρι στιγμής.

Αίθουσα 2 στις 17.40 το σαββατοκύριακο και στις 20.20 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 19.00 και στις 21.40 καθημερινά "Michael" Η ταινία "Michael" απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ο κόσμος. Η βιογραφία αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας την πορεία του από τότε που αναδείχθηκε ως εκπληκτικό ταλέντο καi επικεφαλής των Jackson Five, ωσότου εδραιώθηκε ως ένας αδιαφιλονίκητος δημιουργός με ακλόνητο όραμα και τη φιλοδοξία να καθιερωθεί ως ο καλλιτέχνης με την κορυφαία σκηνική παρουσία. Η ταινία φωτίζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές του εμφανίσεις από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας του, προσφέροντας στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ ξανά. Η ιστορία ξεκινά εδώ. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22/4/2026. Διανομή: Tanweer. Σκηνοθεσία: Αντουάν Φουκουά ("Ημέρα Εκπαίδευσης"). Παίζουν οι: Τζαφάρ Τζάκσον, Νία Λονγκ, Λόρα Χάριερ, Τζουλιάνο Βάλντι, Kόλμαν Ντομίνγκο. Το «Michael» έχει φτάσει πανελλαδικά, κοντά στα 130.000 εισιτήρια. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "Michael" έχουν φτάσει τα 432,7 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 23.10 καθημερινά "Dolly" Ταινία τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Rod Blackhurst με τους Fabianne Therese, Seann William Scott, Max the Impaler. Το Τενεσί χάρισε στον κόσμο τη Ντόλι Πάρτον. Τώρα φέρνει τη DOLLY… Μια νεαρή γυναίκα πέφτει θύμα απαγωγής και παρασύρεται βαθιά σε ένα απομονωμένο δάσος, όπου βρίσκεται στο έλεος μιας διαταραγμένης, τερατόμορφης κούκλας που θέλει να τη μεγαλώσει σαν να είναι το παιδί της. Γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε φιλμ Super 16mm στο Τενεσί, η ταινία "Dolly" του Ροντ Μπλάκχερστ χτίζεται πάνω στις παραδόσεις των κλασικών ταινιών τρόμου, όπως "Η Νύχτα με τις Μάσκες" και "Ο Σχιζοφρενής Δολοφόνος με το πριόνι". Με σεβασμό στην αισθητική και την ωμή ατμόσφαιρα αυτών των εμβληματικών ταινιών, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο franchise που αναβιώνει το πνεύμα του κλασικού horror σινεμά. Διανομή: Neo Films. Διάρκεια: 83 λεπτά. Η ταινία ξεκίνησε κόβοντας σε 17 αίθουσες πανελλαδικά, 1.779 εισιτήρια όπως είδαμε στη λίστα του box office στο flix.gr.

Αίθουσα 1 στις 22.40 καθημερινά "Lee Cronin's The Mummy-Η Μούμια από τον Λι Κρόνιν" Ταινία τρόμου Αμερικανοιρλανδικής συμπαραγωγής 2026. Η νεαρή κόρη ενός δημοσιογράφου εξαφανίζεται στην έρημο χωρίς να αφήσει ίχνη. Οκτώ χρόνια αργότερα, η διαλυμένη οικογένεια σοκάρεται όταν εκείνη επιστρέφει, καθώς αυτό που θα έπρεπε να είναι μια χαρούμενη επανένωση μετατρέπεται σε έναν ζωντανό εφιάλτη. Σκηνοθεσία: Λι Κρόνιν. Με τους: Νάταλι Γκρέις, Τζακ Ρέινορ και Λάγια Κόστα, Verónica Falcón, May Calamawy. Παραγωγοί: James Wan, Jason Blum, John Keville. Διάρκεια: 135 λεπτά. Η ταινία Lee Cronin's The Mummy της Warner Bros. Pictures στο εξωτερικό έχει φτάσει σε εισπράξεις μέχρι στιγμής, τα 81,1 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το φιλμ έχει κόψει κοντά στα 34.000 εισιτήρια. Διανομή στη χώρα μας από την Tanweer.

Αίθουσα 5 στις 17.10 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Τρίχες Κατσαρές-Curly Burly" Παιδική ταινία από τη Δανία διάρκειας 80 λεπτών σε σκηνοθεσία Jan Rahbek. To σκανδαλιάρικο τρολ Ρούλης Κατσαρούλης ζει ασφαλές κάτω από το έδαφος στο ειδυλλιακό νησί του Μπόρνχολμ μαζί με την οικογένειά του και όλα τα άλλα τρολ. Στο νησί, η ζωή είναι γεμάτη από διασκεδαστικές πτήσεις με νυχτερίδες, πάρτι σε σπηλιές, αλλά και πάρα πολλούς κανόνες. Ιδιαίτερα ένας κανόνας δεν πρέπει ποτέ να παραβιαστεί: ποτέ μην ανεβαίνεις στην επιφάνεια, γιατί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι! Όμως, ο Ρούλης Κατσαρούλης είναι ένας μικρός ταραχοποιός που δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει με όλους αυτούς τους κανόνες. Μια μέρα ακούγεται ένας ξαφνικός θόρυβος από την επιφάνεια της γης και αυτός τρυπώνει στον κόσμο των ανθρώπων για να δει τι συμβαίνει. Απροσδόκητα, η μικρή του αδελφή τον ακολουθεί και αυτό που ξεκινά ως μια αθώα εξόρμηση για τους δύο, γρήγορα εξελίσσεται σε μια μεγάλη περιπέτεια, γεμάτη κινδύνους, μαγεία και εμπειρίες μεγαλύτερες από οτιδήποτε θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί ο Ρούλης. Διανομή από Tanweer. Η ταινία στο ξεκίνημα της έκοψε σε 56 αίθουσες πανελλαδικά, 4.933 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 17.00 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Super Mario Galaxy: Η ταινία" To "Super Mario Galaxy: Η ταινία" είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η 1η ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.



Στην πρωτότυπη στα αγγλικά κόπια ακούγονται οι: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλς Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον. Σενάριο: Μάθιου Φόγκελ Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Σιγκέρου Μιγιαμότο. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Το "The Super Mario Galaxy Movie" "έσκισε" εμπορικά με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν παγκοσμίως τα 888,2 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως τις 3 Μαΐου 2026, 150.920 εισιτήρια πανελλαδικά.