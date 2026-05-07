Πατρα: Κρίθηκε ο τίτλος στο τοπικό πρωτάθλημα πινγκ πονγκ

Ένα ακόμα διασυλλογικό πρωτάθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης έφτασε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο τέλος του. Στον υπόγειο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου «Δ. Τόφαλος», στην Πάτρα, έγιναν στις 2 και 3 Μαΐου τα play off στο Α’ Τοπικό ανδρών Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου και τον τίτλο κατέκτησε ο Α.Ο. Ξυλοκάστρου.

Η 2η ομάδα του σωματείου συγκεκριμένα, η οποία είχε αρχίσει την πορεία της από τον Β’ όμιλο του πρωταθλήματος και χωρίς να γνωρίσει ήττα από τότε, έφτασε την Κυριακή στην 1η θέση και φυσικά στην άνοδο στη Β’ Εθνική της Περιφέρειας.

Τα play off είχαν 10 ομάδες και περιλάμβαναν αρχικά ένα ταμπλό. Οι ομάδες, που μπήκαν στα ημιτελικά, σχημάτισαν το γκρουπ για τις θέσεις 1-4 και τα μετάλλια. Ανάλογο γκρουπ έγινε για τις θέσεις 5-8 και υπήρξε και αγώνας κατάταξης 9-10.

Στο «πουλ» ο ΑΟ Ξυλοκάστρου 2 νίκησε με 4-0 κατά σειρά τον Ίφιτο Πατρών 2, την Άνοδο Πατρών και την ΑΕΚ Τρίπολης και πρόσθεσε μία ακόμα επιτυχία το ενεργητικό ύστερα από εκείνες της 1ης ομάδας, πέρσι με την άνοδο στην Α1 ανδρών και φέτος με την επικείμενη παρουσία στα play off των θέσεων 1-4.

Με δυο νίκες 4-0 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο ο Ίφιτος Πατρών 2 και νικώντας επίσης 4-0 την Άνοδο Πατρών πήρε το χάλκινο η ΑΕΚ Τρίπολης.

Στο ενιαίο όμιλο των θέσεων 5-8 πήρε την πρωτιά ο Αναγεννησιακός Πατρών 2. Μέσα στον Μάιο θα έρθουν και οι τελευταίες πράξεις στα διασυλλογικά, πρώτα με τα μπαράζ Α1 και Α2 κατηγορίας, όπως και ανόδου από τη Β’ Εθνική στην Α2 (16-17/05) κι έπειτα με τα play off 1-4 στην κορυφαία εθνική κατηγορία σε άνδρες και γυναίκες.