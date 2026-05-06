Όλα έτοιμα για το πανελλήνιο πρωτάθλημα τραμπολίνου στην Πάτρα

Η Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδος (Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.) διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑΒΓ κατηγοριών Τραμπολίνο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 10 Μαΐου 2026 στην Πάτρα, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στον αγώνα, που αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση για τα αγωνίσματα τραμπολίνο και ακροβατικού διαδρόμου στη χώρα μας, θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 300 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι αποτελούν την αφρόκρεμα του αθλήματος και διαθέτουν σημαντικές παγκόσμιες επιτυχίες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των συμμετεχόντων συγκαταλέγονται οι: Παπαδάτος Αποστόλης, Μακρής Δημήτρης, Παπαδάτου Μαρία, Στέφανος Κακογιάννης και Εφραιμίδου Αλεξάνδρα.