Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

MORE SPORTS

/

Όλα έτοιμα για το πανελλήνιο πρωτάθλημα τραμπολίνου στην Πάτρα

Ο πατρινός πανελληνιονίκης Στεφανος Κακογιάννης

Ο πατρινός πανελληνιονίκης Στεφανος Κακογιάννης

Στο Τόφαλος με δωρεάν είσοδο

Η Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδος (Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.) διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑΒΓ κατηγοριών Τραμπολίνο και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως και τις 10 Μαΐου 2026 στην Πάτρα, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στον αγώνα, που αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση για τα αγωνίσματα τραμπολίνο και ακροβατικού διαδρόμου στη χώρα μας, θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 300 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι αποτελούν την αφρόκρεμα του αθλήματος και διαθέτουν σημαντικές παγκόσμιες επιτυχίες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των συμμετεχόντων συγκαταλέγονται οι: Παπαδάτος Αποστόλης, Μακρής Δημήτρης, Παπαδάτου Μαρία, Στέφανος Κακογιάννης και Εφραιμίδου Αλεξάνδρα.

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Τραμπολίνο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
Sports
More sports
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c6\u03ad\u03c1\u03b5\u03b9\u03b1 \u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1\u03c2","\u03a4\u03c1\u03b1\u03bc\u03c0\u03bf\u03bb\u03af\u03bd\u03bf","\u03a0\u03b1\u03bd\u03b5\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03b9\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03c4\u03ac\u03b8\u03bb\u03b7\u03bc\u03b1"]
830116
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports