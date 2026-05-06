Τελέστηκε Μνημόσυνο στην Κέρτεζη για τον Αναγνώστη Στριφτόμπολα

«Η Μάχη στο Λεβίδι ήταν το πιο καθοριστικό σημείο ώστε όλα όσα είχαν προηγηθεί, δηλαδή η έκρηξη της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα, η Απελευθέρωση των Καλαβρύτων και ο γενικευμένος ξεσηκωμός στην Πελοπόννησο, να μην χαθούν. Και δεν χάθηκαν, δεν διαψεύστηκαν, γιατί την πιο κρίσιμη στιγμή μίλησε η ψυχή και η λεβεντιά του Αναγνώστη Στριφτόμπολα».

Αυτό επεσήμανε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος μιλώντας το πρωί της περασμένης Κυριακής στην Κέρτεζη, στην εκδήλωση μνήμης για τον μεγάλο ήρωα του 1821 Δημήτριο - Αναγνώστη Στριφτόμπολα.

Είχε προηγηθεί μνημόσυνο για τον Αγωνιστή του ’21 στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Κέρτεζης ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν κατάθεση στεφάνων στον Ανδριάντα του, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ένδοξων Ηρώων και ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κέρτεζης και του Πολιτιστικού Συλλόγου Kερτεζιτών «Ο Στριφτόμπολας».

Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων ανέφερε ότι όταν η Μάχη στο Λεβίδι, στις 14 Απριλίου 1821, φαινόταν να κρίνεται υπέρ των Τούρκων, ο Στριφτόμπολας με μόλις 48 παλληκάρια κατάφερε ν’ αποκρούσει τις δυνάμεις τους και μέσα σε επτά ώρες να τους υποχρεώσει σε υποχώρηση στην Τρίπολη.

Η Ιστορία δε έχει γράψει ότι αν οι Τούρκοι επικρατούσαν, τότε θα ήταν εύκολο να φτάσουν έως τα Καλάβρυτα και να καταπνίξουν την Επανάσταση ακριβώς εκεί που είχε ξεκινήσει.

«To Λεβίδι εδραίωσε τον Αγώνα, εμψύχωσε τους Αγωνιστές, έγινε σύμβολο και παράδειγμα, έδειξε ότι στο πεδίο της μάχης δεν μετρούν τόσο οι αριθμοί, όσο μετρούν οι συσχετισμοί και οι στρατιωτικές αναλογίες όσο μετράει η καρδιά, η ψυχή, το πάθος, το πείσμα και το σθένος για την υπεράσπιση της πατρίδας. Εκεί ήταν ο κορύφωση της δόξας του Αναγνώστη Στριφτόμπολα. Το αποκορύφωμα αλλά και το ηρωικό τέλος του ανιψιού του Κολοκοτρώνη, του οπλαρχηγού που είχε πρωτοστατήσει στην Απελευθέρωση των Καλαβρύτων, του δάσκαλου και Σχολάρχη, του εμπνευστή και καθοδηγητή του Αγώνα, του αδάμαστου πατριώτη που έλεγε μέχρι την τελευταία πνοή του ότι είναι απείρως προτιμότερος ο θάνατος στη μάχη παρά μια ζωή ατιμασμένη», υπογράμμισε στην ομιλία του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων.

Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε επίσης μια σύντομη αναφορά στην διαδρομή του Δημητρίου (Αναγνώστη) Στριφτόμπολα, στις σπουδές του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στο Φανάρι, εκεί όπου εξαιτίας της ιδιαίτερης έφεσης που είχε στα Γράμματα τιμητικά του αποδόθηκε ο τίτλος του Αναγνώστη. Τίτλος που γρήγορα παραγκώνισε το κανονικό του όνομα και έγινε η αφορμή ώστε να μείνει την Ιστορία γνωστότερος ως Αναγνώστης Στριφτόμπολας.

Αποφασιστικής σημασίας ήταν και ο ρόλος του Στριφτόμπολα στα γεγονότα της Αγίας Λαύρας, της Απελευθέρωσης της πόλης των Καλαβρύτων στις 21 Μαρτίου 1821 και της εδραίωσης της Επανάστασης.

«Είναι ιθύνων νους της συντονισμένης επίθεσης κατά των δυνάμεων των Τούρκων και ο πρώτος που υψώνει τη σημαία των Ελλήνων Αγωνιστών στην πόλη των Καλαβρύτων», ανέφερε στην ομιλία του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, σημειώνοντας επίσης ότι «μία μέρα μετά τα Καλάβρυτα απελευθερώνεται και η Κέρτεζη.

Ο Στριφτόμπολας είναι ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων και απελευθερώνει την Κέρτεζη έφιππος, καβάλα σ’ ένα άλογο - λάφυρο απ’ τους Τούρκους και με τη συνοδεία δεκάδων συμπολεμιστών του».