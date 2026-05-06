Πιέζει ο Τραμπ: Βομβαρδισμοί στο Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) με νέες απειλές κατά του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει με την πρόταση που φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, απείλησε ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν θα ξαναρχίσουν σε «πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση» αν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με τη συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Εάν το Ιράν συμφωνήσει να τηρήσει όσα έχουν προταθεί -κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση- η ήδη θρυλική “Επική Οργή” θα τελειώσει και ο ιδιαίτερα αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν για όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν, και θα είναι, δυστυχώς, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία «μιας σελίδας» για τον τερματισμό του πολέμου

Νωρίτερα, δημοσίευμα του Axios που επικαλείτο Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και πηγές με γνώση των συνομιλιών, ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης «μιας σελίδας» με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου, η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από την Τεχεράνη μέσα στις επόμενες 48 ώρες για βασικά σημεία της πρότασης, αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστική συμφωνία. Παράγοντες που εμπλέκονται στις συνομιλίες εκτιμούν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόοδο από την έναρξη της σύγκρουσης.

Πηγή από το Πακιστάν που συμμετέχει στις ειρηνευτικές προσπάθειες επιβεβαίωσε στο Reuters ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. «Θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Είμαστε κοντά», ανέφερε η πηγή. Ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε λίγο αργότερα ότι η χώρα του «καταβάλλει προσπάθειες ώστε η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Iράν να οδηγήσει σε οριστικό και μόνιμο τερματισμό του πολέμου».

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκονται, βάσει των πληροφοριών, σε διαπραγματεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους –άμεσα και μέσω διαμεσολαβητών– για το μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης (MOU) 14 σημείων.

Σύμφωνα με δύο πηγές, ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων ενδέχεται να διεξαχθεί είτε στο Ισλαμαμπάντ είτε στη Γενεύη.

Οι όροι της συμφωνίας

Το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, στην τρέχουσα τουλάχιστον μορφή του, προβλέπει την επίσημη λήξη του πολέμου στην περιοχή και την έναρξη περιόδου 30 ημερών διαπραγματεύσεων για μια πιο λεπτομερή συμφωνία.

Μεταξύ των βασικών όρων του σχεδίου φέρεται να περιλαμβάνονται:

Δέσμευση του Ιράν για προσωρινή παύση του εμπλουτισμού ουρανίου

Άρση αμερικανικών κυρώσεων

Αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια

Χαλάρωση περιορισμών στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, η συμφωνία θα αποτελούσε αρχικό πλαίσιο για ευρύτερη διαπραγμάτευση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διάρκεια της αναστολής εμπλουτισμού ουρανίου, τρεις πηγές ανέφεραν ότι θα είναι για τουλάχιστον 12 χρόνια, ενώ μία την τοποθετεί πιθανότατα στα 15. Το Ιράν έχει προτείνει πενταετή αναστολή, ενώ οι ΗΠΑ ζητούν περίοδο 20 ετών.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν επίσης την ενσωμάτωση ρήτρας σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε παραβίαση από την Τεχεράνη θα οδηγεί σε παράταση της αναστολής. Μετά τη λήξη της, το Ιράν θα μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο σε ποσοστό έως 3,67%.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, το Ιράν θα δεσμευτεί ακόμη να μην επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικού όπλου ούτε σχετικές δραστηριότητες, ενώ εξετάζεται και πρόβλεψη που θα απαγορεύει τη λειτουργία υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, η Τεχεράνη θα αποδεχθεί ενισχυμένο καθεστώς επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων αιφνιδιαστικών ελέγχων από επιθεωρητές του ΟΗΕ.

Το Ιράν ενδέχεται, επίσης, να συμφωνήσει στην απομάκρυνση αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από τη χώρα, με μία από τις υπό εξέταση επιλογές να είναι η μεταφορά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιράν: Θα εφαρμοστούν «νέες διαδικασίες» στα Στενά του Ορμούζ

Σε μια πρώτη αντίδρασή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης έστειλαν το μήνυμα πως οι διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ θα διασφαλιστούν εφόσον τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές και τεθούν σε εφαρμογή νέες διαδικασίες.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ποιες θα είναι οι «νέες διαδικασίες», ωστόσο οι Φρουροί ευχαριστούν τους πλοιάρχους και τους ιδιοκτήτες πλοίων για τη συμμόρφωσή τους με τους ιρανικούς κανονισμούς κατά τη διέλευση.