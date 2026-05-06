Πάτρα: Το έργο "Ρινόκερος" του Ιονέσκο στο Πάνθεον

Η θεατρική ομάδα ''Από κοινού'' της Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας παρουσιάζει τη νέα της δουλειά, το έργο του Ευγένιου Ιονέσκο "Ρινόκερος" σε απόδοση-διασκευή και σκηνοθεσία του Φώτη Λάζαρη.

Η παράσταση παρουσιάζεται στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη, την Τετάρτη 6 και την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, & ώρα 20:00. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ταυτότητα παράστασης

Απόδοση-Διασκευή-Σκηνοθεσία: Φώτης Λάζαρης

Σκηνογραφία: Eno Shkodrani

Συνεργάτης σκηνογραφίας: Αγγελική Βασιλείου

Υλοποίηση σκηνικών: Eno Shkodrani, Λαμπρινή Αναγνώστου, Αγγελική Βασιλείου

Σχεδιασμός φωτισμού: Φώτης Λάζαρης

Ρύθμιση φωτισμού: Θανάσης Αναστασόπουλος

Σχεδιασμός ηχητικού περιβάλλοντος, ρύθμιση ήχου: Βασίλης Λάππας

Μουσική επιμέλεια: Φώτης Λάζαρης

Ενδυματολόγος: Λαμπρινή Αναγνώστου

Φροντιστήριο: Μαρία Γιαννοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Νταή

Μακιγιάζ: Ελένη Νταή, Νόρα Μαυροειδή.

Φωτογραφία, teaser, σχεδιασμός προγράμματος, αφίσα: Βασίλης Λάγιος.

Στην παράσταση παίζουν με τη σειρά που εμφανίζονται οι:

Ελένη Νταή, Όλγα Κάνιστρα, Νόρα Μαυροειδή, Μαρία Γιαννοπούλου, Παύλος Τσεκούρας, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Φώτης Λάζαρης, Άγγελος Μπουμπούλης.

Απευθύνονται ευχαριστίες από τη Θεατρική Ομάδα 'από κοινού' της Α' ΕΛΜΕ Αχαΐας για τη στήριξη, στον Δήμο Πατρέων και το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας για τον δανεισμό μέρους των κοστουμιών της παράστασης.

