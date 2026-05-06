Πέθανε ο ιδρυτής του CNN Τεντ Τέρνερ

Ο Τεντ Τέρνερ, ιδρυτής του CNN, πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 87 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Turner Enterprises.

Ο επιχειρηματίας από το Οχάιο, που έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «The Mouth of the South», (Το Στόμα του Νότου) λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα και των συχνά αιχμηρών παρεμβάσεών του, δημιούργησε μια από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες στα αμερικανικά media.

Ο Τέρνερ συνέβαλε επίσης στην ανάπτυξη της καλωδιακής τηλεόρασης, ενώ υπήρξε ιδιοκτήτης αθλητικών ομάδων, μεταξύ των οποίων οι Atlanta Braves.

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, είχε έντονη παρουσία σε διεθνείς ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Ίδρυσε το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών, υποστήριξε δημόσια την κατάργηση των πυρηνικών όπλων και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη διατήρηση της άγριας φύσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η δράση του επεκτάθηκε και στην παιδική τηλεόραση, καθώς δημιούργησε τη σειρά κινουμένων σχεδίων Captain Planet and the Planeteers με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών.