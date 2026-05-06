Συγκινητικό και επιτυχημένο το αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα, «Ένας ουρανός μ’ αστέρια» στο Διακοπτό

Το Σάββατο 2/5/2026 - Πήραν μέρος η Χορωδία Ενηλίκων Διακοπτού και η Δημοτική Παιδική - Νεανική χορωδία Διακοπτού
Με μεγάλη επιτυχία και έντονη συγκινησιακή φόρτιση πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 2 Μαΐου 2026 στο Πνευματικό Κέντρο Διακοπτού η συναυλία-αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Μίμη Πλέσσα, με τίτλο «Ένας ουρανός μ’ αστέρια», που διοργάνωσε ο Δήμος Αιγιαλείας.
Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία για το κοινό, το οποίο κατέκλυσε την αίθουσα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και συγκίνησης. Η μουσική ξεπέρασε τα όρια της απλής ακρόασης και μετατράπηκε σε μια συλλογική βιωματική εμπειρία.
Στη σκηνή ενώθηκαν δύο γενιές και δύο μουσικοί κόσμοι: η Χορωδία Ενηλίκων Διακοπτού και η Δημοτική Παιδική-Νεανική Χορωδία Διακοπτού. Η ωριμότητα και η εκφραστικότητα των ενηλίκων συνδυάστηκαν αρμονικά με τη φρεσκάδα και την καθαρότητα των παιδικών φωνών, προσφέροντας ένα αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.
Τις χορωδίες πλαισίωσε τετραμελής ορχήστρα, αποτελούμενη από τους: Βαγγέλη Καρατζά (μπουζούκι), Γιάννη Καραμάνο (κιθάρα), Πέπη Σπηλιωτοπούλου (φλάουτο) και Παναγιώτη Στούρα (ακορντεόν).
Τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας, καθώς και τη συνοδεία στο πιάνο, είχε η υπεύθυνη των Χορωδιακών Συνόλων του Δήμου Αιγιαλείας, Μπέσσυ Νάσση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καλλιτεχνική αρτιότητα της εκδήλωσης.
Η βραδιά κορυφώθηκε με το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού, επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της εκδήλωσης και τη διαχρονική αξία του έργου του αξέχαστου Μίμη Πλέσσα (1924-2024).
Η εκδήλωση αυτή ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της πολιτιστικής δημιουργίας και της συνεργασίας των τοπικών καλλιτεχνικών δυνάμεων, ενισχύοντας τον πολιτιστικό παλμό της περιοχής.
Μπέσσυ Αργυράκη: Ο όρος που της έθεσε ο Νίκος Καρβέλας για να ερμηνεύσει τραγούδι της Άννας Βίσση
Τάκης Παπαδόπουλος: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πρώτη Γραμμή των Ψηφιακών Διδύμων και των Τεχνολογιών Αιχμής
Ο 55χρονος ηθοποιός Ethan Hawke στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους για το 2026
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr