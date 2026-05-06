«Δικαίωμα στην Παραμονή»: Η Δυτ. Ελλάδα στη διαμόρφωση νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη Δημογραφική Ανθεκτικότητα

Στο πλαίσιο του κεντρικού ευρωπαϊκού διαλόγου για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής, που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το «Δικαίωμα στην Παραμονή» (Right to Stay), στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων μέσα από την οικονομική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκεντρώνοντας ως ομιλητές, εθνικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και βασικούς θεσμικούς εταίρους. Η πρωτοβουλία αυτή επαναπροσδιορίζει την κινητικότητα των πολιτών ως ελεύθερη επιλογή και όχι ως ανάγκη που επιβάλλεται από την έλλειψη τοπικών ευκαιριών.

Ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Raffaele Fitto, κατέθεσε πρόταση που υπογραμμίζει ότι το «Δικαίωμα στην Παραμονή» αποτελεί μια θετική ατζέντα ανάπτυξης που βασίζεται στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών (απασχόληση, εισόδημα, υπηρεσίες) ώστε οι πολίτες να ευημερούν στον τόπο τους. «Οι άνθρωποι μένουν εκεί όπου υπάρχει ευκαιρία», τόνισε χαρακτηριστικά, συνδέοντας άμεσα την παραμονή του πληθυσμού με την ελκυστικότητα και την παραγωγικότητα της περιοχής.

Απέναντι στις πιέσεις της γήρανσης και της μείωσης του πληθυσμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτείνει μια στρατηγική δημογραφικής ανθεκτικότητας. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ότι η υποστήριξη της οικογένειας, αν και σημαντική, δεν αρκεί· απαιτείται η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στους νέους να χτίζουν το μέλλον τους με αυτοπεποίθηση.

Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε η πρόταση για ένα «Τοπικό Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας για το Δικαίωμα στην Παραμονή», το οποίο δομείται πάνω σε έξι στρατηγικούς πυλώνες:

1. Ενίσχυση της Περιφέρειας ως Επενδυτικού Προορισμού: Δημιουργία μιας «Πύλης Επενδύσεων» για την προσέλκυση παραγωγικών δραστηριοτήτων.

2. Στήριξη της Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Έμφαση στις ΜμΕ, τους αγρότες και τη διασφάλιση της διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

3. Ανάπτυξη Τομεακών Οικοσυστημάτων: Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων στην αγροδιατροφή, τον τουρισμό, την ενέργεια και τις ψηφιακές τεχνολογίες.

4. Σύνδεση Ταλέντου και Απασχόλησης: Δημιουργία ενός «Συμφώνου Ταλέντων και Δεξιοτήτων» που θα συνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.

5. Υποδομές και Συνδεσιμότητα: Εκσυγχρονισμός των μεταφορών και των ψηφιακών δικτύων για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες.

6. Κοινωνική Καινοτομία: Ενεργός συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων στον σχεδιασμό των λύσεων.

Το όραμα της Περιφερειακής Αρχής είναι όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η μετάβαση σε ένα μοντέλο όπου η συνοχή μετατρέπεται σε πρακτική ευκαιρία. Στόχος παραμένει η οικοδόμηση μιας Περιφέρειας όπου η παραμονή των νέων θα είναι αποτέλεσμα πίστης στις προοπτικές του τόπου και όχι έλλειψης εναλλακτικών λύσεων.