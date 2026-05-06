Φονικό στην Κρήτη: «Δεν το είχα σχεδιάσει- Η ζωή μου πάγωσε εκείνον τον Οκτώβρη του 2023», λέει ο 54χρονος

«Δεν το είχα προσχεδιάσει. Αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 2023.. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος ζούσε και τον έβλεπα διαρκώς μπροστά μου», φέρεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να είπε ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο στην Κρήτη, με το θύμα να έχει εμπλοκή σε τροχαίο κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του δράστη πριν από τρία χρόνια.

«Δεν είχε απονεμηθεί δικαιοσύνη για το τροχαίο. Οταν είδα το αυτοκίνητό του απέναντι, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά, δεν ήμουν ο εαυτός μου», φέρεται να πρόσθεσε.

Οπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, το 2024 η πλευρά του θύματος είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία και είχε βγει δικαστική απόφαση για ασφαλιστικά μέτρα. Στη συνέχεια, η Αστυνομία ενημερώθηκε για παραβίαση των μέτρων.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο 54χρονος είχε στήσει καρτέρι στο θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του, τον παρακολουθούσε και μόλις τον είδε σε έναν κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, του έκλεισε τον δρόμο και άρχισε να τον πυροβολεί εν ψυχρώ, ενώ αυτός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Ο 20χρονος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φέρεται να βγήκε από το όχημα, να προσπάθησε να τρέξει και να διαφύγει, ωστόσο ο 54χρονος τον ακολούθησε και συνέχισε να τον πυροβολεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Το θύμα, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, προσπάθησε να μπει σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να γλιτώσει, ωστόσο τα τραύματα τα οποία έφερε ήταν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να καταλήξει. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μετά τη δολοφονία ο 54χρονος πήγε με το αυτοκίνητό του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε. Φέρεται να υποστήριξε πως σκότωσε τον 20χρονο γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του το 2023, σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Είχε προηγηθεί και άλλη συμπλοκή

Τότε, το 2023, τα δύο παιδιά, ο 17χρονος τότε γιος του δράστη και ο 20χρονος, το θύμα δηλαδή της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες, βρίσκονταν σε ένα Ι.Χ αυτοκίνητο και είχαν εμπλακεί σε ένα τροχαίο, μετά το οποίο ο 17χρονος τότε γιος του δράστη είχε νοσηλευτεί για 20 ημέρες στο νοσοκομείο, ωστόσο κατέληξε, με αποτέλεσμα από τότε ο 54χρονος να θεωρεί ως υπαίτιο τον φίλο του γιου του, καθώς αυτός κρατούσε το τιμόνι.

Υπάρχει και ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε έναν χρόνο αργότερα, το 2024. Τότε η αδελφή του τωρινού θύματος είχε καταγγείλει ότι ο 54χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ αυτή επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση. Ο 20χρονος, το θύμα, του είχε επιτεθεί τότε με ένα καδρόνι και ο δράστης δολοφονίας είχε πυροβολήσει εναντίον των δύο παιδιών, χωρίς ευτυχώς να τα τραυματίσει.

Είχε καταγγελθεί το περιστατικό, και μάλιστα η αδελφή του 20χρονου είχε κατονομάσει τον 54χρονο ως το άτομο το οποίο είχε ανοίξει πυρ εναντίον τους.