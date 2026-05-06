Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 7 και την Παρασκευή 8-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΙΦΗ ΒΑΣ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
ΣΥΝ/ΧΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΟΚΚΟΒΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΡΑΦΑΕΛΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ χήρα ΑΝΔΡ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΣΤ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 97
Κηδεύουμε την Πέμπτη 7-5-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Πλατανίου Ρίου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΑΓΑΘΗ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΔΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΠΗΝΕΛΟΠΗ (χήρα) ΒΑΣ. ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ
(ΝΤΟΜΟΚΑ) - ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΙΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ, ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 67
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 7 – 5 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΡΩΠΑΙΤΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΛΙΑ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ,
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΝΔΗΛΙΩΤΗΣ & ΑΛΕΞΙΑ ΚΑΒΒΑΔΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ: ΦΑΙΔΡΑ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΤΣΑΓΓΑΡΑ
ΕΤΩΝ 62
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ χήρα ΦΩΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΟΥΛΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΣΩΤΗΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ,
ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΑΦΩΝΗ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
-----------------
