Χανταϊός: Στην Τενερίφη θα επαναπατριστούν οι ασυμπτωματικοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από το θανατηφόρο ξέσπασμα του χανταϊού είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί πολίτες θα επαναπατριστούν στις χώρες τους μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη, ανέφερε η Ισπανία.

Όσοι επιβάτες δεν είναι Ισπανοί δεν θα υποχρεωθούν να τεθούν σε καραντίνα στην Ισπανία καθώς η αυτή θα ληφθεί από τις χώρες καταγωγής τους, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ.

Πρόσθεσε ότι οι 14 Ισπανοί, που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο, θα μεταφερθούν με αεροπλάνο στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη και θα τεθούν σε καραντίνα.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, θα δέσει «εντός τριών ημερών» στο λιμάνι της Γραναδίγια στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπουργού Υγείας και παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν», σημείωσε.

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης των Κανάριων Νησιών Φερνάντο Κλαβίχο δήλωσε αντίθετος στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο.