Καλάβρυτα: 60χρονος με αναπηρία καταγγέλλει επίθεση από δεσποζόμενα σκυλιά

Ένα σοβαρό περιστατικό επίθεσης από δεσποζόμενα ποιμενικά σκυλιά καταγγέλλει κάτοικος χωριού της περιοχής των Καλαβρύτων, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ίδιου, το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού, κατά την επιστροφή του στην κατοικία του. Δύο μεγαλόσωμα ποιμενικά σκυλιά, τα οποία –όπως αναφέρει– χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη κοπαδιών, κινούνταν ανεξέλεγκτα στον δρόμο και του επιτέθηκαν, επιδεικνύοντας έντονα επιθετική συμπεριφορά.

«Τα σκυλιά με καταδίωξαν σε δημόσιο δρόμο, χωρίς να υπάρχει κανείς να τα ελέγχει. Στην προσπάθειά μου να απομακρυνθώ, κινδύνεψα να πέσω και να τραυματιστώ σοβαρά», δηλώνει χαρακτηριστικά στο kalavrytanews.com.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο καταγγέλλων είναι 60 ετών και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, με πιστοποιημένη αναπηρία 86%, κάτι που –όπως τονίζει– καθιστά τέτοιου είδους περιστατικά εξαιρετικά επικίνδυνα για τη σωματική του ακεραιότητα.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι τα συγκεκριμένα σκυλιά κυκλοφορούν συστηματικά ελεύθερα και χωρίς επιτήρηση εντός του οικισμού, δημιουργώντας συνεχή απειλή για κατοίκους και διερχόμενους.

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση παρέμβαση, προκειμένου να αποφευχθούν χειρότερα περιστατικά στο μέλλον.