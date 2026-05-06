«The Return of Stanley Atwell»: Ο Ντέμιαν Λιούις στο νέο θρίλερ του Στίβεν Σόντερμπεργκ

Ο 55χρονος Βρετανός ηθοποιός Ντέμιαν Λιούις (Damian Lewis) εντάχθηκε στο καστ του νέου σαγηνευτικού θρίλερ με τίτλο «The Return of Stanley Atwell», στο πλευρό της Έλα Παρνέλ (Ella Purnell) και του Νίκολας Γκάλιτζιν (Nicholas Galitzine).

Η ταινία, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Μάλτα. Μια πρώτη ματιά που δόθηκε στη δημοσιότητα αποκαλύπτει το πρωταγωνιστικό δίδυμο, ενώ ο σταρ των σειρών «Band of Brothers» και «Homeland» Damian Lewis εμφανίζεται σε ένα ακόμα στιγμιότυπο ντυμένος με σμόκιν, να ποζάρει μελαγχολικός πίσω από ένα γεμάτο καπνούς μπαρ.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζες Αλεξάντερ, Άντριαν Ρόλινς και Γουίλ Κιν. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του 44χρονου Σκωτσέζου δημιουργού Μπράιαν Γουέλς, το έργο βασίζεται σε μια πρωτότυπη ιστορία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Στίβεν Σόντερμπεργκ, ο οποίος έχει αναλάβει το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού. Αποτελεί τη δεύτερη συνεργασία του Μπράιαν Γουέλς- Brian Welsh με τον Σόντερμπεργκ, μετά το Βρετανικό φιλμ με τίτλο «Beats» το 2019.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «ο μέχρι πρότινος αγνοούμενος γιος και κληρονόμος του Λόρδου Atwell, Stanley (Γκάλιτζιν) επιστρέφει απρόσμενα στο πατρικό κτήμα, έχοντας αποδράσει μετά από δέκα χρόνια μυστηριώδους ομηρίας. Η σοκαριστική επανεμφάνισή του πυροδοτεί το χάος, καθώς βρίσκει την αδελφή του Beatrice να διεκδικεί την κληρονομιά του, ενώ η στενή του φίλη Pamela (Παρνέλ), χειραγωγεί την αινιγματική επιστροφή του και ένα σκοτεινό οικογενειακό μυστικό, σε μια προσπάθεια να καταλάβει τον έλεγχο της περιουσίας των Atwell».

«Η παρουσία του Ντέμιαν Λιούις στο "The Return of Stanley Atwell" στον ρόλο του Barnaby Towan μας γέμισε χαρά» δήλωσε ο Μπράιαν Γουέλς. «Προσδίδει στον ρόλο χιούμορ, βάθος και μια σειρά από αναπάντεχες εκπλήξεις. Ο Ντέμιαν είναι η ιδανική προσθήκη για αυτό το καστ και μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι θέλησε να συμμετάσχει» πρόσθεσε.

Την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν η Λίζα Μάρσαλ (Liza Marshall) για την Hera Pictures και ο Τζον Γκορ για λογαριασμό των John Gore Studios, σύμφωνα με το Deadline. Η Protagonist Pictures έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις, ενώ η WME Independent συνδιαχειρίζεται τα δικαιώματα προβολής στις ΗΠΑ.

Ο Ντέμιαν Λιούις - Damian Lewis να θυμίσουμε πως στο ξεκίνημα της καριέρας του είχε παίξει στην συγκινητική κοινωνική ταινία του Παντελή Βούλγαρη "Νύφες" το 2004 καθώς και στο κοινωνικό δράμα "Αγεφύρωτες Σχέσεις" σε σκηνοθεσία του Λάσε Χάλστρομ που προβλήθηκε στις αίθουσες το 2005. Στο "An Unfinished Life-Αγεφύρωτες Σχέσεις" όπου είχε το ρόλο του κακού, έπαιξε πλάι στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο γεννημένος τον Ιανουάριο του 1963 στην Ατλάντα, Steven Soderbergh πρωτοξεχώρισε με την ταινία του "Σεξ, ψέματα και βιντεοταινίες" (1989) που πρωτοπροβλήθηκε στο σχεδόν νεοσύστατο τότε Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα για να κερδίσει στη συνέχεια τον Χρυσό Φοίνικα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ