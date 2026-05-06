Πάτρα: Οι γονείς καθοδηγούσαν, το παιδί εκτελούσε- Έτσι έγινε η διάρρηξη σε ΙΧ που κατέγραψε κάμερα

Δεν ήταν κάποιος έμπειρος διαρρήκτης. Ήταν ένα παιδί. Το βράδυ της Τρίτης, σε δρόμο της Πάτρας, μια οικογένεια Ρομά σταμάτησε μπροστά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι μεγαλύτεροι έμειναν πιο πίσω. Το ανήλικο μέλος της οικογένειας πλησίασε το όχημα, το άνοιξε και πήρε ό,τι έβρισκε μπροστά του.

Όλο αυτό το κατέγραψε κάμερα της περιοχής. Ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου ανακάλυψε αργότερα τι είχε συμβεί, κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία και εκείνη έχει πλέον στα χέρια της το οπτικό υλικό. Στις εικόνες φαίνεται καθαρά, οι ενήλικες καθοδηγούν, το παιδί εκτελεί.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι δράστες αναζητούνται.