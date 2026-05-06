Πυρκαγιά σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Πάτρας: Χωρίς ενεργό μέτωπο

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς απώλειες
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης ελαστικών στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και βρίσκεται σε ύφεση, χωρίς ενεργό μέτωπο. Στο σημείο ωστόσο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, για τις τελευταίες επιχειρήσεις κατάσβεσης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ συνδράμουν και δύο πεζοπόρα τμήματα.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.
