Τάκης Παπαδόπουλος: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πρώτη Γραμμή των Ψηφιακών Διδύμων και των Τεχνολογιών Αιχμής

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο “New Tech Forum 2026”, μια κορυφαία συνάντηση για την τεχνολογία και την καινοτομία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, από τις 09:30 έως τις 18:00, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στην Αθήνα.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Περιφέρεια θα εκπροσωπηθεί από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκη Παπαδόπουλο ο οποίος θα μεταφέρει στους συνομιλητές το όραμα και την μέχρι σήμερα υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη μετατροπή της Περιφέρειας σε μια πρότυπη «Ψηφιακή Περιφέρεια» και κόμβο τεχνολογίας, καινοτομίας και δημιουργικότητας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν εξέχουσες προσωπικότητες της πολιτικής και της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτρης Τερζής και ο Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Το “New Tech Forum 2026” επικεντρώνεται σε τεχνολογίες που μετασχηματίζουν το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως τα Ψηφιακά Δίδυμα (Digital Twins), τα Ευφυή Δίκτυα και το Ιδιωτικό 5G, την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), την Εκτεταμένη Πραγματικότητα (XR) και το Metaverse.

Η διοργάνωση του New Tech Forum 2026 τελεί υπό την αιγίδα του p-NET Emerging Networks & Verticals, στρατηγικού εταίρου της ΠΔΕ στο έργο “METACITIES - Meta Cities Excellence Hub in South-Eastern Europe” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON της Ε.Ε. και στοχεύει στη δημιουργία ενός κόμβου αριστείας για τις έξυπνες πόλεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη



Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, επιχειρήσεις και ακαδημαϊκά ιδρύματα να συμμετάσχουν σε αυτόν τον κρίσιμο διάλογο για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

Για το πλήρες πρόγραμμα και την ατζέντα του Forum, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο: https://p-net.gr/new-tech-forum-2026/