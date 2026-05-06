Πάτρα: Φωτιά σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ

Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε εργοστάσιο στη Βιομηχανική της Πάτρας. Στο σημείο έχει σπεύσει η πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά είναι σε εξέλιξη και επιχειρεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 9 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα.

Η πυροσβεστική ανακοίνωσε: 06/05/2026, ΠYPKAΓIA ΣE XΩPO EPΓOΣTAΣIOY, ΣTH BIOMHXANIKH ΠEPIOXH ΠATPΩN. KINHTOΠOIHΘHKAN 38 ΠYPOΣBEΣTEΣ ME 9 OXHMATA KAI EIΔIKO BPAXIONOΦOPO OXHMA.