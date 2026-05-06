Οδοντωτός: Στο «κόκκινο» ο τουρισμός στα Καλάβρυτα- «Ακυρώνονται προγραμματισμένες εκδρομές»- Προειδοποιούν για κινητοποιήσεις οι φορείς

Η μη λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου χτυπάει κάθε μέρα και πιο βαθύ… κόκκινο στην τοπική κοινωνία και στην τουριστική αγορά των Καλαβρύτων, με τους επαγγελματίες να κάνουν λόγο για σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, πρόεδρος των Ξενοδόχων Καλαβρύτων, η κατάσταση οδηγεί και πάλι σε σκέψεις για κινητοποιήσεις. «Οι επιπτώσεις είναι μεγάλες, κυρίως οικονομικές σε πρώτη φάση αλλά και κοινωνικές. Αυτό που μετράμε είναι ότι έχουμε “μια μικρή πόλη” στα Καλάβρυτα λόγω της μη λειτουργίας του Οδοντωτού», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τονίζει ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα αρνητική, καθώς δεν καταγράφεται τουριστικό ενδιαφέρον ούτε κρατήσεις, ενώ υπάρχουν και ακυρώσεις. «Τα πράγματα είναι δυσάρεστα, υπάρχει αρκετή παγωμάρα. Αυτή την περίοδο δεν έχουμε τη ζήτηση που είχαμε τον χειμώνα με τις πολλές κρατήσεις. Προσπαθούμε να συντηρηθούμε, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι ο κλάδος βρίσκεται σε στάδιο αναμονής, με πιέσεις προς τους αρμόδιους φορείς για σαφές χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Κακκαβάς, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, κάνει λόγο για μια κατάσταση που διαρκεί ήδη περίπου δύο μήνες, με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. «Η οικονομική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη και πλέον, με το κλείσιμο του χιονοδρομικού, φαίνεται ότι η ζημιά θα αυξάνεται συνεχώς», αναφέρει.

Όπως επισημαίνει, μεγάλα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού έχουν αφαιρέσει όχι μόνο τα Καλάβρυτα αλλά και τη Δυτική Ελλάδα από τα προγράμματά τους, καθώς ο Οδοντωτός αποτελούσε βασικό λόγο επισκεψιμότητας στην περιοχή. «Ακυρώνονται προγραμματισμένες εκδρομές και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο», τονίζει.

Ο ίδιος προαναγγέλλει κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα, με τη συμμετοχή φορέων, του Δήμου Καλαβρύτων, του Δήμου Αιγιάλειας και κατοίκων της περιοχής. Παράλληλα, αναφέρει για το νομικό σκέλος της ιστορίας ότι «καταγράφουμε την πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων και έχουμε ζητήσει και τη στήριξη του Επιμελητηρίου».

Όπως καταλήγει, ο Οδοντωτός αποτελεί μια τουριστική ατραξιόν που ξεπερνά τα όρια των Καλαβρύτων, επηρεάζοντας ακόμη και την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα συνολικά, ενώ η απουσία του στερεί από την περιοχή έναν από τους βασικούς πόλους έλξης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.





