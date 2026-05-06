Τραγωδία στην Αίγινα: Μωρό 21 μηνών πνίγηκε με τσουρέκι

Σοκ έχει προκληθεί από τον θάνατο ενός βρέφους 21 μηνών το οποίο πνίγηκε με φαγητό, στην Αίγινα.

Το μωρό, κοριτσάκι, μεταφέρθηκε στις 20:40 το βράδυ χθες στο Τζάνειο Νοσοκομείο απνοϊκό, χωρίς σφυγμό και με μυδρίαση και στα δύο μάτια με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό πνίγηκε με φαγητό και συγκεκριμένα τρώγοντας τσουρέκι

Το παιδάκι μια ώρα νωρίτερα είχε μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αίγινας από τη μητέρα του, όπου έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες από τους γιατρούς για να το επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Εκλήθη το ΕΚΑΒ και το μωρό μεταφέρθηκε με πλωτό σκάφος του Λιμενικού συνοδεία γιατρού και μετά με ασθενοφόρο στο Τζάνειο. Καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς γινόταν προσπάθεια αναζωογόνησης χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί έκαναν στο μωρό ΚΑΡΠΑ περί τα 20 λεπτάΗ είδηση έχει συγκλονίσει κατοίκους και επαγγελματίες Υγείας στο νησί, με τις συνθήκες του περιστατικού να διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με το Aegina Portal.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας διενεργείται προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας