Πάτρα: Φωτιά σε κατάστημα στην Κορίνθου- Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Εκκενώθηκαν προληπτικά διαμερίσματα που βρίσκονταν πάνω από το κατάστημα
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα στην Κορίνθου στην Πάτρα και κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 11 άνδρες και 5 οχήματα εκ των οποίων το ένα κλιμακοφόρο.
Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε προληπτική εκκένωση διαμερισμάτων που βρίσκονταν πάνω από το κατάστημα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία δεν επεκτάθηκε.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
