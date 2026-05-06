Πάτρα: Φωτιά σε κατάστημα στην Κορίνθου- Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα στην Κορίνθου στην Πάτρα και κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 11 άνδρες και 5 οχήματα εκ των οποίων το ένα κλιμακοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε προληπτική εκκένωση διαμερισμάτων που βρίσκονταν πάνω από το κατάστημα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά, η οποία δεν επεκτάθηκε.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.