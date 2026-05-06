Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ο Μάριος Θεμιστοκλέους

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο βρέθηκε την Τρίτη Μαΐου ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλεόυς , ο οποίος περιόδευσε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενω εν συνεχεία κατευθύνθηκε στην Κεφαλονιά.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, "επισκέφθηκα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες του ΕΣΥ στη Δυτική Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικά έργα, όπως η επέκταση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών με νέο κτίριο περίπου 1.000 τ.μ. και η κατασκευή πεζογέφυρας που θα συνδέει το νοσοκομείο με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η υπό ανέγερση Ογκολογική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, δωρεά του Ιδρύματος Λάτση.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκα το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, όπου προχωρά ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης, με αιχμή την πλήρη ανακαίνιση της Παθολογικής Κλινικής και νέο εξοπλισμό.

Με σχέδιο και συνέπεια, επενδύουμε σε ένα ΕΣΥ πιο σύγχρονο, πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δομές υγείας σε όλη τη χώρα."