Πάτρα: Ταχύτερα από ποτέ τα διπλώματα οδήγησης- «Σε 2 μήνες, το παραλαμβάνεις», λένε οι σχολές οδηγών

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον χρόνο αναμονής για την έκδοση διπλωμάτων οδήγησης, με τη διαδικασία να εξελίσσεται πλέον πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος των σχολών οδηγών, «έχει μικρύνει πολύ ο χρόνος αναμονής για την έκδοση των διπλωμάτων οδήγησης», επισημαίνοντας ότι πλέον όλα κινούνται με σαφώς ταχύτερους ρυθμούς.

Ο ίδιος σημειώνει ότι συνολικά η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί πλέον σε περίπου 2-3 μήνες, ενώ το «καρτελάκι» του διπλώματος μπορεί να εκδοθεί ακόμη και μέσα σε έναν μήνα, όταν στο παρελθόν απαιτούνταν έως και 6 μήνες. Όπως τονίζει, η βελτίωση είναι αισθητή σε όλα τα στάδια, από την εκπαίδευση μέχρι και την ολοκλήρωση των εξετάσεων, διευκολύνοντας σημαντικά τους υποψήφιους οδηγούς.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «θεωρώ ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ καλύτερη περίοδος», υπογραμμίζοντας ότι το σημερινό πλαίσιο λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και χωρίς τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνταν στο παρελθόν.



