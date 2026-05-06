Επιμελητήριο Αχαΐας: Επιτακτική ανάγκη η ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων

"Το Επιμελητήριο Αχαΐας, παρακολουθώντας με αυξημένη προσοχή τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις κλιμακούμενες επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία, επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη για την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων", αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η οποία έχει ως εξής:



"Οι πρόσφατες αναταράξεις στις τιμές της ενέργειας, σε συνδυασμό με τη διαρκή αβεβαιότητα ως προς την απρόσκοπτη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθιστούν σαφές ότι η εξάρτηση από εξωτερικές ενεργειακές πηγές συνιστά κρίσιμο παράγοντα κινδύνου για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Αχαΐας καλεί τις επιχειρήσεις-μέλη του να εξετάσουν στρατηγικές που ενισχύουν την ενεργειακή τους ανθεκτικότητα, όπως:



• Την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

• Την αξιοποίηση ενεργειακών κοινοτήτων.

• Την υιοθέτηση τεχνολογιών εξοικονόμησης και αποθήκευσης ενέργειας.

• Τη συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση.



Παράλληλα, το Επιμελητήριο Αχαΐας ζητά από την Πολιτεία τη διαμόρφωση ενός σταθερού και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου, που θα διευκολύνει την ταχεία υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής αυτονομίας, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το Επιμελητήριο χαιρετίζει τις δράσεις που έχει αναπτύξει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ενεργειακές κοινότητες που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική στήριξη σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η ενεργειακή αυτονομία δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά μια αδήριτη αναγκαιότητα για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και της οικονομικής σταθερότητας.

Με την επισήμανση ότι δείχνει τον δρόμο με την ενεργειακή αναβάθμιση του ιστορικού κτιρίου του, το Επιμελητήριο Αχαΐας παραμένει αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσαρμοστικότητα της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας στις σύγχρονες προκλήσεις".