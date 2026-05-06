Ολυμπιακός: Για 16η φορά στα τελικά της Ευρωλίγκας

Ο Ολυμπιακός “σκούπισε” τη Μονακό και έκλεισε θέση στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, το οποίο θα είναι το 16ο της ιστορίας του.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε και στο Game 3 της Μονακό, με 105-82, “σκούπισε” την ομάδα του Πριγκιπάτου και πήρε το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα.

Οι ερυθρόλευκοι φτάνουν στην τελευταία φάση της διοργάνωσης για 16η φορά στην ιστορία τους και 5η συνεχόμενη. Αμφότεροι αποτελούν αριθμούς ρεκόρ για ελληνική ομάδα.

Τα 15+1 Final Four του Ολυμπιακού: 1979 (Final Six), 1994, 1995, 1997*, 1999, 2009, 2010, 2012*, 2013*, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

*Τα Final 4 που οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν το τρόπαιο.

Oι Πειραιώτες, από το 2022 και μετά έχουν βρεθεί σε όλα τα Final Four σε Βελιγράδι, Κάουνας, Βερολίνο και Άμπου Ντάμπι, ενώ ετοιμάζονται για αυτό της Αθήνας.

Στις προηγούμενες 15 συμμετοχές τους, οι Πειραιώτες κατάφεραν σε εννέα περιπτώσεις να φτάσουν στον τελικό και σε τρεις από αυτές να σηκώσουν το κύπελλο.

Το απόλυτο ρεκόρ της διοργάνωσης τόσο για συνολικές συμμετοχές, όσο και για συνεχόμενες ανήκει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία αν και απέχει τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί με 19 Final Four και οκτώ συνεχόμενα σε δύο περιόδους (2003-2010 και 2012-2019) να είναι ακόμη στην κορυφή.

Ακολουθεί η Μπαρτσελόνα με 17 συμμετοχές και ολοκληρώνει το κλειστό κλαμπ των ομάδων που έχουν περισσότερες από τον Ολυμπιακό.