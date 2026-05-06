Πάτρα: «Καθαρίστε άμεσα το Γηροκομειό»- Η βλάστηση είναι έντονη και ο κίνδυνος μιας νέας πυρκαγιάς, μεγάλος

Κάθε καλοκαίρι, η ίδια αγωνία. Κάθε χρόνο, η ίδια ερώτηση. Θα προλάβουμε αυτή τη φορά; Στην περιοχή του Γηροκομειού στην Πάτρα, η αντιπυρική περίοδος δεν είναι απλώς ένας διοικητικός όρος, αλλά είναι μια υπενθύμιση όσων έχουν ζήσει και δεν θέλουν να ξαναζήσουν.

Η βλάστηση στο δάσος της περιοχής έχει πυκνώσει και οι κάτοικοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Ζητούν άμεσο καθαρισμό και παρεμβάσεις.

«Να μην πάθουμε ό,τι πάθαμε τα προηγούμενα χρόνια», λέει η Ντίνα Παπάκου, πρόεδρος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γηροκομίτισσας, μιλώντας στο thebest.gr. «Η βλάστηση είναι έντονη και ο κίνδυνος μιας νέας πυρκαγιάς μεγάλος. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει άμεσα», προσθέτει.

Από την πλευρά του Συλλόγου, δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια. Έχουν ήδη κινηθεί, έχουν πιέσει, έχουν ζητήσει. Και η απάντηση που έχουν λάβει είναι ότι ο Δήμος -αρμόδιος για τον καθαρισμό- έχει ήδη προχωρήσει σε ανάθεση σε εργολάβο.

«Υπεύθυνος για τον καθαρισμό είναι ο Δήμος. Από την πλευρά μας έχουμε κάνει ενέργειες και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μας έχουν πει ότι έχει γίνει ανάθεση σε εργολάβο και το επόμενο χρονικό διάστημα θα καθαρίσει. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην υπάρξει καθυστέρηση», τονίζει η κ. Παπάκου.