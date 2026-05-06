Το ρομπότ «Σοφία» για πρώτη φορά στην Πάτρα, για το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης, στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, κα Ελένη Αλμπάνη.

Με ένα πλούσιο και πολυεπίπεδο πρόγραμμα, το Φεστιβάλ αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, την έρευνα, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, καλλιεργώντας παράλληλα την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών και συνεχίζει:

Η ημέρα ξεκινά δυναμικά από τις 09:00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται και σε μαθητές/μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων της Πάτρας. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες —και με την ξεχωριστή παρουσία του ανθρωποειδούς ρομπότ «Σοφία», που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Πάτρα— μικροί και μεγάλοι έρχονται σε επαφή με την έννοια της συμπερίληψης με τρόπο βιωματικό και ουσιαστικό.



Από τις 11:30 έως τις 13:00, το επίκεντρο μεταφέρεται στην καινοτομία, μέσα από τη συνεδρία «Υποστηρικτική Τεχνολογία και Ισότιμη Πρόσβαση», όπου παρουσιάζονται ερευνητικές δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Θέματα όπως η ξενάγηση κωφών σε μουσεία, η αστρονομία και η γεωλογία για άτομα με οπτική αναπηρία, η εκμάθηση νοηματικών γλωσσών μέσω υπολογιστικής όρασης, η ανάπτυξη νέων τεχνικών και διεπαφών προσβασιμότητας μέσω απτικής αλληλεπίδρασης, και η προσβασιμότητα πανεπιστημιακών πληροφοριακών συστημάτων και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, αναδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο της επιστήμης στη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία.



Την ίδια ώρα (11:30–12:30), στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, ο αθλητισμός δίνει το δικό του μήνυμα ισότητας, μέσα από έναν αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο, με τη συμμετοχή του Αθλητικού Σωματείου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» και της Γυναικείας Ομάδας Καλαθοσφαίρισης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ», που αγωνίζονται στη νεοσύστατη Women Basketball League, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η συμμετοχή δεν γνωρίζει περιορισμούς.



Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, το πρόγραμμα συνεχίζεται από τις 14:30 έως τις 16:30 με την παρουσίαση καλών πρακτικών από Μονάδες Ισότιμης Πρόσβασης Ελληνικών Πανεπιστημίων. Εκπρόσωποι ιδρυμάτων από όλη τη χώρα μοιράζονται εμπειρίες και πρωτοβουλίες, ενισχύοντας τον διάλογο και τη συνεργασία για ένα πιο συμπεριληπτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.



Στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου, ενώ στη συνέχεια οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα περίπτερα των συμμετεχόντων φορέων, με τη συνοδεία του ρομπότ «Σοφία», σε μια δράση που συνδέει την τεχνολογία με την κοινωνική καινοτομία.



Η παρουσία του ρομπότ «Σοφία» αποτελεί ένα από τα κορυφαία σημεία του Φεστιβάλ. Πρόκειται για το πιο προηγμένο ανθρωποειδές ρομπότ της Hanson Robotics, το οποίο ενσωματώνει πρωτοποριακές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και καινοτόμα χαρακτηριστικά συναισθηματικής ΤΝ, σε συνδυασμό με την κατοχυρωμένη τεχνολογία τεχνητού δέρματος Frubber. Το 2017 έγινε το πρώτο ρομπότ που απέκτησε υπηκοότητα από οποιαδήποτε χώρα. Είναι το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως πρέσβειρα των παιδιών πολέμου και ως πρέσβειρα προσβασιμότητας για τη διάδοση διεθνών σημάτων νοηματικής και την πολύγλωσση διερμηνεία προγραμμάτων προστασίας σε περιπτώσεις κινδύνου. Είναι επίσης Innovation Ambassador του United Nations Development Programme. Η παρουσία της στην Πάτρα, για πρώτη φορά, αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης και να αναδείξει τη δυναμική της τεχνολογίας στην προώθηση της συμπερίληψης.

Η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, με χαιρετισμούς στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο, σηματοδοτώντας την κορύφωση της ημέρας.



Η αυλαία θα πέσει με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο: στις 19:00, η συμπεριληπτική καλλιτεχνική ομάδα «Όνειρο Είναι» παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Ο Μικρός Πρίγκιπας», μια παράσταση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, που αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης να ενώνει και να εμπνέει.



Όλες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ καλύπτονται από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, διασφαλίζοντας την καθολική συμμετοχή, ενώ οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν συνεδρίες του Φεστιβάλ θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.



Ένα Φεστιβάλ που δεν περιορίζεται στη θεωρία, αλλά γίνεται εμπειρία: μια ημέρα αφιερωμένη στην ισότητα, τη συμπερίληψη και τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης.



Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2610 969611 ή στο email [email protected], καθώς και να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης: https://prosvasi.upatras.gr/



Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη γιορτή συμπερίληψης — να γνωρίσει, να εμπνευστεί και να γίνει μέρος μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, με ελεύθερη είσοδο.



Το αναλυτικό πρόγραμμα και η αφίσα του Φεστιβάλ στο σύνδεσμο: https://cloudhub.upatras.gr/index.php/s/RD4zDiGTBHpEC9p