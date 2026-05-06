Πάτρα: «Πετάγονται από παντού» λένε οι σχολές οδηγών για τα πατίνια- «Δεν ξέρουν από ΚΟΚ, ούτε τα βασικά»

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις σχολές οδηγών για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Πάτρας, με την καθημερινότητα οδηγών και πεζών να γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνη, εξαιτίας της έλλειψης υποδομών, εκπαίδευσης και ελέγχου.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος των σχολών οδηγών, «έχω τη χειρότερη γνώμη για τα πατίνια», τονίζοντας ότι ήδη από το 2021, όταν θεσπίστηκε η σχετική νομοθεσία, είχε επισημανθεί πως χωρίς πρόβλεψη για εκπαίδευση των χρηστών και με σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές, ήταν δεδομένο ότι θα προκύψουν προβλήματα. «Ήμασταν σίγουροι ότι τα πατίνια θα ήταν επικίνδυνα όμως ως συνήθως πρέπει πρώτα να γίνει το κακό σε αυτή τη χώρα για να καταλάβουμε τα αυτονόητα» σημειώνει.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος τονίζει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος σχετικά με το ποιος χρησιμοποιεί τα πατίνια και με ποιον τρόπο, ενώ επισημαίνει ότι συχνά τα οδηγούν ανήλικοι χωρίς καμία γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Όπως αναφέρει, «έχουμε την απαίτηση παιδιά 14 και 15 ετών να γνωρίζουν τη νομοθεσία, να δείχνουν με το χέρι πού στρίβουν, να τηρούν φανάρια και πινακίδες, αλλά αυτά δεν τους τα έχει δείξει κανείς».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις υποδομές, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για την ασφαλή κίνηση των πατινιών. «Δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι στην Πάτρα, ούτε κατάλληλα πεζοδρόμια. Πού θα κινηθεί το πατίνι;», σημειώνει, ενώ προσθέτει ότι τα πατίνια είναι παρκαρισμένα πάνω σε πεζοδρόμια, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα για τους πεζούς. Όπως τονίζει, σε αντίθεση με το εξωτερικό, οι ελληνικές υποδομές δεν μπορούν να υποστηρίξουν τη συνύπαρξη όλων των χρηστών του δρόμου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι πολλοί χρήστες παρεμβαίνουν στα πατίνια, αυξάνοντας την ταχύτητά τους πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. «Αντί να κινούνται με 25 χλμ., φτάνουν τα 50 και τα 60», αναφέρει χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια γενικότερη νοοτροπία που εντείνει την επικινδυνότητα.

Την ίδια στιγμή, περιγράφει την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των πατινιών, σημειώνοντας ότι «πετάγονται από παντού», χωρίς σαφές πλαίσιο εφαρμογής του ΚΟΚ. Όπως εξηγεί, «μπορεί ένας οδηγός αυτοκινήτου να έχει βγάλει φλας για στροφή δεξιά και παρ’ όλα αυτά να τον προσπεράσει πατίνι από δεξιά, γεγονός που δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, ειδικά σε ένα ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο.

Τέλος, υπογραμμίζει την ανάγκη για υποχρεωτική εκπαίδευση των χρηστών, τονίζοντας ότι «από τη στιγμή που κυκλοφορούν στον δρόμο, θα έπρεπε να υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το θεωρητικό κομμάτι». Προτείνει, μάλιστα, την εκμάθηση βασικών κανόνων μέσω των σχολών οδηγών, καθώς και την απόκτηση σχετικής βεβαίωσης, ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όπως καταλήγει, «χωρίς υποδομές και χωρίς εκπαίδευση, δεν υπάρχει λογική με τα πατίνια».












