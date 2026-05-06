Πύργος: Άφησε ανοικτό το παράθυρο του αυτοκινήτου και του πήραν την τσάντα

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, μια υπόθεση κλοπής που διαπράχθηκε στις 22-04-2026 στον Άγιο Ηλία.



Για την υπόθεση αυτή σύμφωνα με την αστυνομία σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή σε βάρος ενόςημεδαπού άνδρα, καθώς από την προανάκριση προέκυψε ότι αφαίρεσε μέσα από

σταθμευμένο αυτοκίνητο ημεδαπού, από ανοιχτό παράθυρο, μια τσάντα ώμου που περιείχε προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, συνολικής αξίας περίπου

-1.300- ευρώ.



Σύλληψη για παραβίαση περιοριστικών όρων

Συνελήφθη, στις 05-05-2026 το απόγευμα στην Αρχαία Ολυμπία, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου, για τη σύλληψή του διότι παραβίασε

περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για υποθέσεις αποπλάνησης ανηλίκου και παράβασης της νομοθεσίας περί κροτίδων, αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά

Συνελήφθησαν, στις 05-05-2026 το βράδυ στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Αγρινίου, τρεις ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, τα κατά περίπτωση αδικήματα, για διακίνηση, κατοχή και

καλλιέργεια ναρκωτικών, καθώς και για απείθεια.,Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον πρώτο κατηγορούμενο να

προβαίνει σε πώληση μιας αυτοσχέδιας συσκευασίας με μικροποσότητα

κοκαΐνης στον δεύτερο άνδρα.



Στη θέα των αστυνομικών, ο πρώτος κατηγορούμενος απέρριψε στο έδαφος μιασυσκευασία με -0,3- γραμμάρια κοκαΐνης, μια ηλεκτρονική ζυγαριά

ακριβείας και ένα πορτοφόλι με υπολείμματα της ίδιας ουσίας, ενώ μετά από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του τρίτου κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε φυτά κάνναβης, τα οποία καλλιεργούσε μέσα σε

πλαστικά δοχεία (γλαστράκια), καθώς και -39- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.



Σχηματισμός δικογραφίας για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και εμπρησμό

Από το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση πυρκαγιάς σε κάδους απορριμμάτων από άγνωστους δράστες, η οποία εκδηλώθηκε κατά το

χρονικό διάστημα από το βράδυ της 05-05-2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 06-05-2026, σε διάφορα σημεία του Αγρινίου και του Αγίου

Κωνσταντίνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομίαμ προκλήθηκαν πυρκαγιές σε συνολικά τέσσερις κάδους (τρεις ανακύκλωσης και έναν κοινών απορριμμάτων), με αποτέλεσμα την ολοσχερή

καταστροφή του ενός και την πρόκληση φθορών στους υπόλοιπους τρεις.

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιλήφθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπαιτίων βρίσκονται σε εξέλιξη.