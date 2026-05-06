Πάτρα: Πήγαν στη Δομή Ατόμων με Αυτισμό για αυτοψία ενόψει της εύρεσης νέου εργολάβου και τα βρήκαν γης μαδιάμ!

Η ανακούφιση για την εύρεση νέου εργολάβου και η ελπίδα ότι η Δομή Ατόμων με Αυτισμό στην Πάτρα, θα λειτουργούσε έως το τέλος του έτους διαδέχτηκε μια δυσάρεστη έκπληξη.

Κατά τη διάρκεια αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στον χώρο, παρουσία του αναδόχου και του προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Φίλων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ», Θωμά Γκορίλα, διαπιστώθηκε ότι άγνωστοι είχαν εισβάλει στο κτίριο την τελευταία εβδομάδα. Οι δράστες έκοψαν καλώδια, αφαίρεσαν χαλκοσωλήνες από τα κλιματιστικά και προχώρησαν σε συστηματική αφαίρεση χάλκινων υλικών, προφανώς με στόχο την πώλησή τους.

Η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 40.000 ευρώ, ενώ ο νέος ανάδοχος βρίσκεται σε αναμονή, αναθεωρώντας τα δεδομένα που είχε λάβει υπόψη του κατά τον διαγωνισμό.

Ο κ. Γκορίλας δεν κρύβει την απογοήτευσή του για τις παραλείψεις στη φύλαξη του χώρου: «Προσπαθούμε να κάνουμε αποτίμηση των ζημιών, που με έναν πρόχειρο υπολογισμό φαίνεται να ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ. Επίσης ο νέος εργολάβος είναι και αυτός σε αναμονή, καθώς όπως μας είπε, αλλιώς είδε τον χώρο πριν τον διαγωνισμό και αλλιώς είναι τώρα. Είχα χτυπήσει πολλές φορές το καμπανάκι για το θέμα της φύλαξης στον Δήμο, αλλά δεν είχε γίνει κάτι. Είχαμε βάλει συναγερμό, αλλά ο εργολάβος διέκοψε την παροχή ρεύματος και δεν τον συνέδεσαν πάλι και μιλάμε για 100 ευρώ υπόθεση. Προσφερθήκαμε να τα δώσουμε εμείς, αλλά μας είπαν ότι δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία, γιατί ο σύλλογος δεν έχει την κυριότητα του έργου. Έβαλα αυτοκόλλητα στον εξωτερικό χώρο ότι ο χώρος παρακολουθείται από κάμερες, για να το αποτρέψω, αλλά ούτε αυτό τους σταμάτησε. Επισκέφτηκα σήμερα τον Δήμαρχο, προκειμένου να βρούμε λύσεις, να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση, να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει το κόστος και να γίνουν οι εργασίες, ώστε ο εργολάβος να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τα υπολειπόμενα έργα», αναφέρει στο thebest.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ο προηγούμενος εργολάβος υπέβαλε παραίτηση τον Δεκέμβριο του 2024, έχοντας ολοκληρώσει το 85% περίπου των εργασιών. Αν και η χρηματοδότηση για την αποπεράτωση του έργου ήταν εξασφαλισμένη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η ανάθεση σε νέο ανάδοχο απαίτησε ενάμιση χρόνο. Το υπολειπόμενο τμήμα των εργασιών ανέρχεται σε 734.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, έναντι συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ.

Το έργο υλοποιείται σε οικόπεδο που παραχωρήθηκε δωρεάν από το Σταθακοπουλείο Κληροδότημα. Η νέα δομή θα στεγάσει Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ ΑμεΑ), καθώς και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.