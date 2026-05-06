Πάτρα: Tον έπιασαν με λαθραία τσιγάρα και καπνό

Συνελήφθη, στις 05-05-2026 το πρωί στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον κατηγορούμενο και σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν

-170- πακέτα τσιγάρων και -12- συσκευασίες καπνού, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι δασμοί και φόροι.

Σημειώνεται ότι οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των -768,26- ευρώ.