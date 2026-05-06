Βαθμολογήσαμε το Met Gala, τι μας άρεσε και τι όχι τελικά

Οι stars που ξεχώρισαν στη φετινή πασαρέλα- υπερθέαμα στη Νέα Υόρκη
Yπάρχουν πολλοί τρόποι «να διαβάσεις» το βεστιάριο του Met Gala.
Eιδικά φέτος, με τις αντιδράσεις για τα 10 εκατομμύρια δολάρια στο Costume Institute από το ζεύγος Μπέζος (έτσι εξασφάλισαν ρόλο επίτιμων οικοδεσποτών) η διοργάνωση ήταν φορτισμένη αρνητικά. Όπως πάντα βέβαια υπάρχουν οι υπέρμαχοι της πιο συμβατικής glam κομψότητας που αρνούνται το avant garde και την εκκεντρικότητα, υπάρχουν και εκείνοι που αρέσκονται στην υπερβολή και την ευρηματικότητα. Αλλωστε, η extravaganza δεν κάνει το Met Gala μοναδικό συγκριτικά με άλλα επίσημα events;
Eντοπίσαμε παρουσίες που πέτυχαν να συνδυάσουν όλα τα παραπάνω, περιπτώσεις που ακολούθησαν το θέμα χωρίς να γοητεύσουν ή κάποιους που αγνόησαν τελείως το dress code. Η ίδια η επικεφαλής, η Αννα Γουίντουρ που θεωρεί γενικά και αόριστα πως η couture είναι τέχνη, επανέλαβε Chanel outfit του 2019 αλλάζοντας χρώμα. Η Λόρεν Μπέζος με τη σοφή επιλογή του στυλίστα της Ζεντάγια, απέφυγε την ακρότητα με ένα μπλε εφαρμοστό bustier dress Shiaparelli αναδεικνύοντας όπως πάντα τις καμπύλες της. Η Νικόλ Κίντμαν κατά την άποψή μας ήταν καταπληκτική. Πανύψηλη και λυγερή, μνημόνευσε το μιούζικαλ «Μουλέν Ρουζ» αλλά και τη νέα Chanel εποχή με λαμπερές, κόκκινες παγιέτες και φτερά. Δίπλα στην «άνθινη», ντυμένη από τον Dior κόρη της, φώτισαν κυριολεκτικά την υποδοχή.
Aννα Γουίντουρ με Chanel
Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος με Schiaparelli
Μπιγιονσέ και Ριάνα- που χαρακτηρίστηκαν άφθαστα icons- υπηρέτησαν αναμφίβολα το θέμα, αλλά «πνίγηκαν» μέσα στα υπερβολικά σύνθετα πατρόν και τα ασήμια… Η Vogue συμπεριέλαβε πάντως στους πιο καλοντυμένους και εκείνους με τα πιο λιτά looks (Kόνορ Στόρι, Σάρα Πίτζεον, Ζόε Κράβιτζ, Τζίτζι Χαντίντ, Jisoo, Aλεξ Κονσάνι, Χέιλι Mπίμπερ, Βιτόρια Τσερέτι, τον Jacquemus με τη γιαγιά του…)
Τεράστια προβολή είχε η φαμίλια Kardashians- που όντως ήταν στο θέμα με αμφιέσεις απίθανης τεχνικής και έμπνευσης- αλλά έχουμε δει τα κορίτσια πολύ ωραιότερα, ενώ η μαμά Κρις ήταν όντως γοητευτική με το ολοκέντητο κιμονό Dolce e Gabbana με τις ρωμαικές παραστάσεις. Τα περιοδικά επισήμαναν επίσης πως πάει ο καιρός του clean girl glam, δηλαδή της παραμυθένιας θηλυκότητας την οποία εκπροσώπησε μόνο η Μπλέικ Λάβλι.
Ξεχωρίσαμε όμως σε κατηγορίες τις ενδυματολογικές επιλογές.
ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ
Εμμα Τσάμπερλειν, Mugler dress σαν ζωντανός καμβάς του van Gogh- (40 ώρες ζωγραφικής και 4 μέρες για να στεγνώσει!)
Τσέιζ Ινφίνιτι με Thom Browne. Ποπ προσέγγιση της Αφροδίτης της Μήλου με εφέ ψηφιδωτού, 1,5 εκατομμύριο πετράδια σε 600 χρώματα
Χέιλι Μπίμπερ με Saint Laurent. Mε μπούστο από αληθινό χρυσό 24 καρατίων by Claude Lalanne και αέρινα πέπλα
Η Νικόλ Κίντμαν με αστραφτερό Chanel maxi dress by Mathieu Blazy συνοδευμένη από την κόρη της με Dior
Τεγιάνα Τέιλορ. Σαν κινούμενο σύννεφο από κρόσσια Tom Ford εμπνευσμένα από τον ροκά Nick Kave
Xόγεον με Louis Vuitton απαράμιλλης δερμάτινης τεχνικής μαεστρίας
Η πάντα καινοτόμα Σάρα Πόλσον με τούλινη τουαλέτα χορού Matieres Fecales, γάντια όπερας και υπαινικτικό χαρτονόμισμα ως μάσκα για τον αγοραίο art κόσμο
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΑ MEDIA
Μπιγιονσέ με απαστράπτουσα δημιουργία του Olivier Rousteing για τον αφρικανικο πολιτισμό σε σχηματισμό σκελετού
Ριάνα με Margiela (και μοναδικά κοσμήματα Briony Raymond και Dyne)-ο Asap Rocky εμφανίστηκε με Chanel
ΚάιλιΤζένερ με Shiaparelli που παρέπεμπε στο άγλαμα της Αφροδίτης της Μήλου
Κένταλ Τζένερ με Gap Studio by Zac Posen και έμπνευση από το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης
Αν Χάθαγουέι με Michael Kors εικονογραφημένο σαν ελληνικό αγγείο
Σαμπρίνα Κάρπεντερ με Dior από κορδέλες του θρυλικού φιλμ κινηματογράφου «Σαμπρίνα»
Σάρα Πίτζεον με Loewe
Kιμ Καρντάσιαν με Allen Jones & Whitaker Malem Jones
Zαναέλ Μοναέ με Christian Siriano
Ο Bad Bunny με Zara και μακιγιάζ ηλικιωμένου
Bένους Γουίλιαμς με Swarovski
ΓΥΜΝΟ ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ GLAM
Με Miu Miu η Τζίτζι Χαντίντ
Βιτόρια Τσερέτι με Carolina Herrera
Σιμόν Ασλει με Stella Mc Cartney, Λόρα Χάριερ με Di Petsa
Nαόμι Γουότς με Dior σαν τον πίνακα με λουλούδια της Margareta Haverman
Mπλέικ Λάβλι με vintage rainbow τουαλέτα Versace εμνευσμένη από το rococo της Βενετίας
ΜΑΛΛΟΝ... ΑΔΙΑΦΟΡΕΣ
Λίλι Ρόουζ Ντεπ και Μάργκο Ρόμπι με Chanel
Mαντόνα με Saint Laurent, Σερ με Burberry
Oλίβια Γουάιλντ με Thom Browne
Kάρει Μούλιγκαν με Prada
Αλέξα Τσανγκ με Dior
Σερένα Γουίλιαμς με Marc Jacobs
Kέιτι Πέρι με μάσκα τύπου ξιφομάχου, ένα headpiece σε design Miodrag Guberinic
ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ SHOW OFF
Rose με Saint Laurent
Tζούλιαν Μουρ με Bottega Veneta
Ρεμπέκα Χολ και Μόργκαν Σπέκτορ με Tom Ford
Στάνλει Τούτσι και Φελίσιτι Μπλαντ με Etro
Kόνορ Στόρι με Saint Laurent
Kέιτ Μος με Saint Laurent
Πολ Αντονι Κέλι με Dior
Simon Porte Jacquemus με τη γιαγιά του, ντυμένοι με Jacquemus
Mάγια Χοκ με Prada
ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ
Zόε Κράβιτζ με Saint Laurent
Ντέιζι Εντγκαρ Τζόουνς με custom Alexander McQueen.
Kρις Τζένερ με Dolce e Gabbana
Jisoo με ολοκέντητο Dior
Αλεξ Κονσάνι με Gucci
