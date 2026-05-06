Βαθμολογήσαμε το Met Gala, τι μας άρεσε και τι όχι τελικά

Yπάρχουν πολλοί τρόποι «να διαβάσεις» το βεστιάριο του Met Gala.

Eιδικά φέτος, με τις αντιδράσεις για τα 10 εκατομμύρια δολάρια στο Costume Institute από το ζεύγος Μπέζος (έτσι εξασφάλισαν ρόλο επίτιμων οικοδεσποτών) η διοργάνωση ήταν φορτισμένη αρνητικά. Όπως πάντα βέβαια υπάρχουν οι υπέρμαχοι της πιο συμβατικής glam κομψότητας που αρνούνται το avant garde και την εκκεντρικότητα, υπάρχουν και εκείνοι που αρέσκονται στην υπερβολή και την ευρηματικότητα. Αλλωστε, η extravaganza δεν κάνει το Met Gala μοναδικό συγκριτικά με άλλα επίσημα events;

Eντοπίσαμε παρουσίες που πέτυχαν να συνδυάσουν όλα τα παραπάνω, περιπτώσεις που ακολούθησαν το θέμα χωρίς να γοητεύσουν ή κάποιους που αγνόησαν τελείως το dress code. Η ίδια η επικεφαλής, η Αννα Γουίντουρ που θεωρεί γενικά και αόριστα πως η couture είναι τέχνη, επανέλαβε Chanel outfit του 2019 αλλάζοντας χρώμα. Η Λόρεν Μπέζος με τη σοφή επιλογή του στυλίστα της Ζεντάγια, απέφυγε την ακρότητα με ένα μπλε εφαρμοστό bustier dress Shiaparelli αναδεικνύοντας όπως πάντα τις καμπύλες της. Η Νικόλ Κίντμαν κατά την άποψή μας ήταν καταπληκτική. Πανύψηλη και λυγερή, μνημόνευσε το μιούζικαλ «Μουλέν Ρουζ» αλλά και τη νέα Chanel εποχή με λαμπερές, κόκκινες παγιέτες και φτερά. Δίπλα στην «άνθινη», ντυμένη από τον Dior κόρη της, φώτισαν κυριολεκτικά την υποδοχή.