Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

STYLE

/

Βαθμολογήσαμε το Met Gala, τι μας άρεσε και τι όχι τελικά

Βαθμολογήσαμε το Met Gala, τι μας άρεσε ...
Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Οι stars που ξεχώρισαν στη φετινή πασαρέλα- υπερθέαμα στη Νέα Υόρκη

Yπάρχουν πολλοί τρόποι «να διαβάσεις» το βεστιάριο του Met Gala.

Eιδικά φέτος, με τις αντιδράσεις για τα 10 εκατομμύρια δολάρια στο Costume Institute από το ζεύγος Μπέζος (έτσι εξασφάλισαν ρόλο επίτιμων οικοδεσποτών) η διοργάνωση ήταν φορτισμένη αρνητικά. Όπως πάντα βέβαια υπάρχουν οι υπέρμαχοι της πιο συμβατικής  glam κομψότητας που αρνούνται το avant garde και την εκκεντρικότητα, υπάρχουν και εκείνοι που αρέσκονται στην υπερβολή και την ευρηματικότητα. Αλλωστε, η extravaganza δεν κάνει το Met Gala μοναδικό συγκριτικά με άλλα επίσημα events;  

Eντοπίσαμε παρουσίες που πέτυχαν να συνδυάσουν όλα τα παραπάνω, περιπτώσεις που ακολούθησαν το θέμα χωρίς να γοητεύσουν ή κάποιους που αγνόησαν τελείως το dress code. Η ίδια η επικεφαλής, η Αννα Γουίντουρ που θεωρεί γενικά και αόριστα πως η couture είναι τέχνη, επανέλαβε Chanel outfit του 2019 αλλάζοντας χρώμα. Η Λόρεν Μπέζος με τη σοφή επιλογή του στυλίστα της Ζεντάγια, απέφυγε την ακρότητα με ένα μπλε εφαρμοστό bustier dress Shiaparelli αναδεικνύοντας όπως πάντα τις καμπύλες της. Η Νικόλ Κίντμαν κατά την άποψή μας ήταν καταπληκτική. Πανύψηλη και λυγερή, μνημόνευσε το μιούζικαλ «Μουλέν Ρουζ» αλλά και τη νέα Chanel εποχή με λαμπερές, κόκκινες παγιέτες και φτερά. Δίπλα στην «άνθινη», ντυμένη από τον Dior κόρη της, φώτισαν κυριολεκτικά την υποδοχή.  

Aννα Γουίντουρ με Chanel

Aννα Γουίντουρ με Chanel

Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος με Schiaparelli

Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος με Schiaparelli

Μπιγιονσέ και Ριάνα- που χαρακτηρίστηκαν άφθαστα icons- υπηρέτησαν αναμφίβολα το θέμα, αλλά «πνίγηκαν» μέσα στα υπερβολικά σύνθετα πατρόν και τα ασήμια… Η Vogue συμπεριέλαβε πάντως στους πιο καλοντυμένους και εκείνους με τα πιο λιτά looks  (Kόνορ Στόρι, Σάρα Πίτζεον, Ζόε Κράβιτζ, Τζίτζι Χαντίντ, Jisoo, Aλεξ Κονσάνι, Χέιλι Mπίμπερ, Βιτόρια Τσερέτι, τον Jacquemus με τη γιαγιά του…)

Τεράστια προβολή είχε η φαμίλια Kardashians- που όντως ήταν στο θέμα με αμφιέσεις απίθανης τεχνικής και έμπνευσης- αλλά έχουμε δει τα κορίτσια πολύ ωραιότερα, ενώ η μαμά Κρις ήταν όντως γοητευτική με το ολοκέντητο κιμονό Dolce e Gabbana με τις ρωμαικές παραστάσεις. Τα περιοδικά επισήμαναν επίσης πως πάει ο καιρός του clean girl glam, δηλαδή της παραμυθένιας θηλυκότητας την οποία εκπροσώπησε μόνο η Μπλέικ Λάβλι.

 Ξεχωρίσαμε όμως σε κατηγορίες τις ενδυματολογικές επιλογές.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ

Εμμα Τσάμπερλειν, Mugler dress σαν ζωντα...

Εμμα Τσάμπερλειν, Mugler dress σαν ζωντανός καμβάς του van Gogh- (40 ώρες ζωγραφικής και 4 μέρες για να στεγνώσει!)

Τσέιζ Ινφίνιτι με Thom Browne. Ποπ προσέ...

Τσέιζ Ινφίνιτι με Thom Browne. Ποπ προσέγγιση της Αφροδίτης της Μήλου με εφέ ψηφιδωτού, 1,5 εκατομμύριο πετράδια σε 600 χρώματα

Χέιλι Μπίμπερ με Saint Laurent. Mε μπούσ...

Χέιλι Μπίμπερ με Saint Laurent. Mε μπούστο από αληθινό χρυσό 24 καρατίων by Claude Lalanne και αέρινα πέπλα

Η Νικόλ Κίντμαν με αστραφτερό Chanel max...

Η Νικόλ Κίντμαν με αστραφτερό Chanel maxi dress by Mathieu Blazy συνοδευμένη από την κόρη της με Dior

Τεγιάνα Τέιλορ. Σαν κινούμενο σύννεφο απ...

Τεγιάνα Τέιλορ. Σαν κινούμενο σύννεφο από κρόσσια Tom Ford εμπνευσμένα από τον ροκά Nick Kave

Xόγεον με Louis Vuitton απαράμιλλης δερμ...

Xόγεον με Louis Vuitton απαράμιλλης δερμάτινης τεχνικής μαεστρίας

Η πάντα καινοτόμα Σάρα Πόλσον με τούλινη...

Η πάντα καινοτόμα Σάρα Πόλσον με τούλινη τουαλέτα χορού Matieres Fecales, γάντια όπερας και υπαινικτικό χαρτονόμισμα ως μάσκα για τον αγοραίο art κόσμο

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΑΝ ΤΑ MEDIA

Μπιγιονσέ με απαστράπτουσα δημιουργία το...

Μπιγιονσέ με απαστράπτουσα δημιουργία του Olivier Rousteing για τον αφρικανικο πολιτισμό σε σχηματισμό σκελετού

Ριάνα με Margiela (και μοναδικά κοσμήματ...

Ριάνα με Margiela (και μοναδικά κοσμήματα Briony Raymond και Dyne)-ο Asap Rocky εμφανίστηκε με Chanel

ΚάιλιΤζένερ με Shiaparelli που παρέπεμπε...

ΚάιλιΤζένερ με Shiaparelli που παρέπεμπε στο άγλαμα της Αφροδίτης της Μήλου

Κένταλ Τζένερ με Gap Studio by Zac Posen...

Κένταλ Τζένερ με Gap Studio by Zac Posen και έμπνευση από το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης

Αν Χάθαγουέι με Michael Kors εικονογραφη...

Αν Χάθαγουέι με Michael Kors εικονογραφημένο σαν ελληνικό αγγείο

Σαμπρίνα Κάρπεντερ με Dior από κορδέλες ...

Σαμπρίνα Κάρπεντερ με Dior από κορδέλες του θρυλικού φιλμ κινηματογράφου «Σαμπρίνα»

Σάρα Πίτζεον με Loewe

Σάρα Πίτζεον με Loewe

Kιμ Καρντάσιαν με Allen Jones & Whit...

Kιμ Καρντάσιαν με Allen Jones & Whitaker Malem Jones

Zαναέλ Μοναέ με Christian Siriano

Zαναέλ Μοναέ με Christian Siriano

Ο Bad Bunny με Zara και μακιγιάζ ηλικιωμένου

Ο Bad Bunny με Zara και μακιγιάζ ηλικιωμένου

Bένους Γουίλιαμς με Swarovski

Bένους Γουίλιαμς με Swarovski

ΓΥΜΝΟ ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ GLAM

Με Miu Miu η Τζίτζι Χαντίντ

Με Miu Miu η Τζίτζι Χαντίντ

Βιτόρια Τσερέτι με Carolina Herrera

Βιτόρια Τσερέτι με Carolina Herrera

Σιμόν Ασλει με Stella Mc Cartney, Λόρα Χ...

Σιμόν Ασλει με Stella Mc Cartney, Λόρα Χάριερ με Di Petsa

Nαόμι Γουότς με Dior σαν τον πίνακα με λ...

Nαόμι Γουότς με Dior σαν τον πίνακα με λουλούδια της Margareta Haverman

Mπλέικ Λάβλι με vintage rainbow τουαλέτα...

Mπλέικ Λάβλι με vintage rainbow τουαλέτα Versace εμνευσμένη από το rococo της Βενετίας

ΜΑΛΛΟΝ... ΑΔΙΑΦΟΡΕΣ

Λίλι Ρόουζ Ντεπ και Μάργκο Ρόμπι με Chanel

Λίλι Ρόουζ Ντεπ και Μάργκο Ρόμπι με Chanel

Mαντόνα με Saint Laurent, Σερ με Burberry

Mαντόνα με Saint Laurent, Σερ με Burberry

Oλίβια Γουάιλντ με Thom Browne

Oλίβια Γουάιλντ με Thom Browne

Kάρει Μούλιγκαν με Prada

Kάρει Μούλιγκαν με Prada

Αλέξα Τσανγκ με Dior

Αλέξα Τσανγκ με Dior

Σερένα Γουίλιαμς με Marc Jacobs

Σερένα Γουίλιαμς με Marc Jacobs

Kέιτι Πέρι με μάσκα τύπου ξιφομάχου, ένα...

Kέιτι Πέρι με μάσκα τύπου ξιφομάχου, ένα headpiece σε design Miodrag Guberinic

ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ SHOW OFF 

Rose με Saint Laurent

Rose με Saint Laurent

Tζούλιαν Μουρ με Bottega Veneta

Tζούλιαν Μουρ με Bottega Veneta

Ρεμπέκα Χολ και Μόργκαν Σπέκτορ με Tom Ford

Ρεμπέκα Χολ και Μόργκαν Σπέκτορ με Tom Ford

Στάνλει Τούτσι και Φελίσιτι Μπλαντ με Etro

Στάνλει Τούτσι και Φελίσιτι Μπλαντ με Etro

Kόνορ Στόρι με Saint Laurent

Kόνορ Στόρι με Saint Laurent

Kέιτ Μος με Saint Laurent

Kέιτ Μος με Saint Laurent

Πολ Αντονι Κέλι με Dior

Πολ Αντονι Κέλι με Dior

Simon Porte Jacquemus με τη γιαγιά του, ...

Simon Porte Jacquemus με τη γιαγιά του, ντυμένοι με Jacquemus

Mάγια Χοκ με Prada

Mάγια Χοκ με Prada

ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Zόε Κράβιτζ με Saint Laurent

Zόε Κράβιτζ με Saint Laurent

Ντέιζι Εντγκαρ Τζόουνς με custom Alexand...

Ντέιζι Εντγκαρ Τζόουνς με custom Alexander McQueen.

Kρις Τζένερ με Dolce e Gabbana

Kρις Τζένερ με Dolce e Gabbana

Jisoo με ολοκέντητο Dior

Jisoo με ολοκέντητο Dior

Αλεξ Κονσάνι με Gucci

Αλεξ Κονσάνι με Gucci

Ειδήσεις Τώρα

Met Gala 2026: Αν Χάθαγουέι και αδελφές Τζένερ υπoκλίθηκαν στην ελληνική αρχαιότητα

Bud Bunny και Χάιντι Κλουμ, Met Gala: Mεταμορφώθηκαν από κορυφαίο make up artist

Travel West Forum 2026: Η Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο του σύγχρονου τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Met Gala Red carpet
Best View
Style
["Met Gala","Red carpet"]
830079
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Best View