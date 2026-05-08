LIVE- Travel West Forum 2026: Σε εξέλιξη το συνέδριο με επίκεντρο τον Τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το Travel West Forum 2026, ένας δυναμικός θεσμός που συγκεντρώνει εκπροσώπους της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, με κοινό στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν στο Royal στην Πάτρα, με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον.

Το Travel West Forum 2026 φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο της Δυτικής Ελλάδας ως ανερχόμενο προορισμό εναλλακτικού τουρισμού υψηλής αξίας, δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες προσεγγίσεις βιωσιμότητας, στρατηγικού σχεδιασμού και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το thebest.gr, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στις εργασίες συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, προσδίδοντας κύρος και ουσιαστικό περιεχόμενο στις συζητήσεις.

Στόχος και θεματολογία

Το συνέδριο λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και συνεργασίας, με βασικούς στόχους:

-την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Ελλάδας στον τουρισμό

-τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, βιώσιμης και ενιαίας στρατηγικής ανάπτυξης

-την ενίσχυση της σύνδεσης του τουρισμού με την επιχειρηματικότητα και την οικονομία

-την παρουσίαση καλών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων

-τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργασίας μεταξύ φορέων και επαγγελματιών

Τις συνεδρίες συντονίζουν οι δημοσιογράφοι Γιώτα Κοντογεωργοπούλου και Πέπη Σπηλιωτοπούλου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.