Γιάννης Τσορτέκης: «Αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου, είμαι άνθρωπος των άκρων»

Ο Γιάννης Τσορτέκης βρέθηκε καλεσμένος στο «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και μίλησε για τα άκρα, την απογοήτευση και τη φθορά του μίσους, αποτυπώνοντας τη δική του στάση ζωής απέναντι στα συναισθήματα.

«Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ είμαι άνθρωπος των άκρων, και αγαπώ υπέρμετρα και δεν αγαπώ καθόλου. Το δεν αγαπώ δε σημαίνει ότι μισώ. Μπορούν πάρα πολύ άνθρωποι και πολλές καταστάσεις σε ερεθίσουν προς μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι με τον χρόνο μαθαίνεις που να κάνεις οικονομία δυνάμεων. Γιατί το μίσος δεν είναι για τον άλλον, αλλά μια κατάσταση που συντηρείς μέσα στον εαυτό σου κι εσύ φθείρεσαι», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσορτέκης.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω το ξενέρωμα ή απογοήτευση δεν συντελείται, ως δια μαγείας ακαριαία, συντελείται μέσα σε μία διάρκεια χρόνου. Οπότε όταν συμβεί, έχει συμβεί. Όλα είναι σε μια ροή».