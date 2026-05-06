Νταμπλ μεταλλίων η Πάτρα στο Σχολικό πρωτάθλημα στίβου- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Άργος Ορεστικό το 67ο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα στίβου Λυκείων, με θρίαμβο της Πάτρας από δύο αθλητές του Κούρου!

Ο Βασίλης Στολάκης ήταν 2ος στο πιο δύσκολο αγώνισμα του στίβου με σπουδαίες εμφανίσεις στο δέκαθλο καθώς είχε 2 πρώτες θέσεις, 3 δεύτερες και 1 τρίτη, χάνοντας στο τελευταίο αγώνισμα το χρυσό! Είναι αθλητής του Γιώργου Παπανδρεόπουλου στον Κούρο και μαθητής στο λύκειο «Αναγέννηση».

Το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο, της Οικονομοπούλου, ήρθε με μια εντυπωσιακή επίδοση στο έπταθλο όπου πρώτευσε στα 4 αγωνίσματα, αγγίζοντας μάλιστα (σε μήκος και εμπόδια) το όριο για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κορασίδων που θα γίνει στο Ριέτη της Ιταλίας, αλλά και για το Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας. Παράλληλα πέτυχε νέο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στο έπταθλο κορασίδων, συντρίβοντας το προηγούμενο (δικό της φετινό) κατά 300 βαθμούς σχεδόν.

Είναι αθλήτρια του Γιώργου Παπανδρεόπουλου στον Κούρο και μαθήτρια του 7ου ΕΠΑΛ Πάτρας.

* 2η Νάσια Οικονομοπούλου (κορασίδα, 7ο ΕΠΑΛ - Κούρος) στο έπταθλο με 4.697β. (14.27, 1.48μ., 8.88μ., 25.87, 5.66μ., 26.47μ., 2.23.05).

* 2ος Βασίλης Στολάκης (έφηβος, «Αναγέννηση» - Κούρος) στο δέκαθλο με 5.640β. (11.31, 6.68μ., 11.42μ., 1.86μ., 54.11, 15.45, 32.52μ., 3.10μ., 35.43μ., 6.29.57).

* 4η Γεωργία Ηλιοπούλου (κορασίδα, 3ο ΓΕΛ - Αρίων) στα 5.000μ. βάδην με 27.19.58.

* 4ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (έφηβος, ΓΕΛ Διακοπτού - Αθηνόδωρος) στα 100μ. με 11.11 (3ος στον προκριματικό με 11.10 w:2,4).

* 5η Κρισίλντα Κεραμά (κορασίδα, 3ο ΓΕΛ. - Αρίων) στο έπταθλο με 4.287β. (15.74, 1.42μ., 10.22μ., 27.83, 4.93μ., 37.86μ., 2.33.19).

* 5ος Δημήτρης Σακαμπέτης (παίδας, 8ο ΓΕΛ - Πέλοπας) στα 3.000μ. με 9.09.97.

* 5ος Βασίλης Θεοδωρόπουλος (έφηβος, ΓΕΛ Δεμενίκων - Ολυμπιάδα) στα 200μ. με 22.63 (6ος στον προκριματικό με 22.46).

* 6η Κλεονίκη Μάντζιου (κορασίδα, «Αναγέννηση» - Ολυμπιάδα) στα 5.000μ. βάδην με 29.27.23.

* 6η Χρυσούλα Νιάχου (κορασίδα, 8ο ΓΕΛ - Κούρος Πατρών) στα 1.500μ. με 4.55.27.

* 6η Καλλιόπη Πλατανίτη (κορασίδα, «Θεμέλιο» - Πέλοπας) στα 3.000μ. με 10.54.50.

* 6ος Παναγιώτης Σαμίκος (παίδας, 1ο ΓΕΛ Αιγίου - Άτλας) στα 400μ. εμπ. με 55.37 (5ος στον προκριματικό με 55.71).

* 6ος Ευθύμης Σταυρόπουλος (παίδας, 8ο ΓΕΛ - Αίολος) στα 3.000μ. με 9.15.05.

* 6ος Γιώργος Τζαβάρας (έφηβος, 7ο ΓΕΛ - Κούρος) στο ύψος με 1.89μ.

* 8η Ζωή Μουστάκα Πλατανίτη (κορασίδα, 4ο ΓΕΛ - Πέλοπας) στα 3.000μ. με 11.09.42.

* 8ος Φίλιππος Κωστόπουλος (έφηβος, 3ο ΓΕΛ - Αίολος) στο μήκος με 6.42μ.

* 10η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (κορασίδα, ΓΕΛ Κ. Αχαΐας - ΓΣ Δύμης) στα 100μ. με 12.68.

* 10η Αγάπη Σκαπετοράχη (κορασίδα, 1ο ΓΕΛ Αιγίου - Αθηνόδωρος) στα 2.000μ. στιπλ με 8.21.30.

* 11ος Γιάννης Καρακάσης (παίδας, ΓΕΛ Δεμενίκων - Ολυμπιάδα) στα 800μ. με 2.01.75.

* Δεν κατέβηκε λόγω τραυματισμού η Γεωργία Σταθοπούλου (κορασίδα, ΓΕΛ Δεμενίκων - Ολυμπιάδα) στα 100μ.

* Εγκατέλειψε Κωνσταντίνα Σταυροπούλου (κορασίδα, 8ο ΓΕΛ - Αίολος) στα 1.500μ.