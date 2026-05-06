Έρπητας ζωστήρας: 8 στους 10 υποτιμούν τη βαρύτητα της νόσου - Ποιοι είναι πιο πιθανό να νοσήσουν

Σημαντικά κενά στην κατανόηση του κινδύνου εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα, ειδικά στην ηλικιακή ομάδα των ανθρώπων 50 ετών και άνω -μια ομάδα που διατρέχει ήδη αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου- επισημαίνει νέα διεθνής έρευνα.

Η μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 3.500 ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω από 12 χώρες, αξιολόγησε την κατανόηση των ερωτηθέντων για τον έρπητα ζωστήρα, τα αίτια που τον προκαλούν και τις επιπτώσεις του στις ζωές των ανθρώπων.

Τα ευρήματα είναι αποκαλυπτικά: Ένα σημαντικά υψηλό ποσοστό των ερωτηθέντων δεν κατανοεί τον κίνδυνο εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα, ενώ το 86% να υποτιμά τον κίνδυνο. Το ένα τέταρτο (26%) των ερωτηθέντων εκτιμά ότι 1 στους 100 κινδυνεύει από έρπητα ζωστήρα στη διάρκεια της ζωής του, σχεδόν το ένα πέμπτο (17%) θεωρεί ότι κινδυνεύει 1 στους 1000 και σχεδόν οι μισοί (49%) πιστεύουν ότι είναι απίθανο να εμφανίσουν έρπητα ζωστήρα.

Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί τον έρπητα ζωστήρα, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου με την πάροδο του χρόνου. Ο έρπητας ζωστήρας προκαλείται από την επανενεργοποίηση του ιού της ανεμοβλογιάς – έρπητα ζωστήρα (VZV), δηλαδή του ίδιου ιού που προκαλεί την ανεμοβλογιά. Καθώς οι άνθρωποι γερνούν, επέρχεται φυσική εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος επανενεργοποίησης του ιού που προκαλεί τον έρπητα ζωστήρα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν, επίσης, την έλλειψη επίγνωσης του πόνου που μπορεί να προκαλέσει ο έρπητας ζωστήρας. Η νόσος εμφανίζεται συνήθως ως ένα φυσαλιδώδες επώδυνο εξάνθημα στο στήθος, την κοιλιά ή το πρόσωπο, ο πόνος του οποίου συχνά περιγράφεται ως καυστικός, διαξιφιστικός ή προσομοιάζει αυτόν του ηλεκτρικού σοκ. Ωστόσο, 1 στους 10 ενήλικες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν γνωρίζει τα πιο κοινά συμπτώματα του έρπητα ζωστήρα και πάνω από το ένα τέταρτο αυτών (28%) πιστεύει ότι ο έρπης ζωστήρας είναι «ουσιαστικά ακίνδυνος».

Σε συνέχεια της εμφάνισης του έρπητα ζωστήρα, ένα άτομο μπορεί επίσης να εμφανίσει μεθερπητική νευραλγία (PHN), έναν μακροχρόνιο, νευροπαθητικό πόνο, που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες και, περιστασιακά, να επιμείνει για αρκετά χρόνια. Η μεθερπητική νευραλγία αποτελεί την πιο συχνή επιπλοκή του έρπητα ζωστήρα, η οποία εμφανίζεται στο 5% έως 30%όλων των περιπτώσεων έρπητα ζωστήρα, σύμφωνα με τα ευρήματα διαφόρων μελετών.

Η έρευνα της GSK διερεύνησε επίσης πού απευθύνονται οι ενήλικες για πληροφορίες σχετικά με την υγεία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων, ηλικίας 50 ετών και άνω, στρέφεται σε λιγότερο παραδοσιακές οδούς για την πρόσβαση του σε πληροφορίες για την υγεία, με το 90% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Τα ευρήματα επισημάνουν μια σαφή ανάγκη για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την ενημέρωση για τον έρπητα ζωστήρα και τις πηγές από τις οποίες μπορούν να αντλήσουν αξιόπιστες συμβουλές σχετικά με την υγεία.

Μια επισκόπηση των παγκόσμιων δεδομένων αναζήτησης από την Google, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 12 μηνών και ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, δείχνει ότι ενδέχεται να απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με την νόσο, όπως αποδεικνύεται από τις διαδικτυακές αναζητήσεις. Έχει καταγραφεί μια αύξηση 600% στις αναζητήσεις για τα «στάδια του έρπητα ζωστήρα», η οποία επισημαίνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον έρπητα ζωστήρα, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την επικράτηση των διαδικτυακών πηγών που παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την υγεία.

