Μούχλα στις φράουλες: Το συχνό λάθος στην αποθήκευση

Οι φράουλες είναι από τα πιο ευαίσθητα φρούτα του ψυγείου.

Μπορεί να τις αγοράσουμε φρέσκες και μέσα σε 1-2 ημέρες να έχουν ήδη αρχίσει να μουχλιάζουν. Τι φταίει τελικά; Και κυρίως, τι μπορούμε να κάνουμε για να τις κρατήσουμε περισσότερο χωρίς να αλλοιωθεί η γεύση και η υφή τους;

Για να μην μουχλιάζουν οι φράουλες:

Δεν τις πλένουμε πριν την αποθήκευση

Αφαιρούμε αμέσως τις χαλασμένες

Τις φυλάμε σε ρηχό σκεύος με χαρτί κουζίνας

Αποφεύγουμε τα κλειστά δοχεία χωρίς αερισμό

Τις διατηρούμε στο ψυγείο, στεγνές και σε μία στρώση

Γιατί χαλάνε τόσο γρήγορα οι φράουλες;

Η φράουλα είναι από τα φρούτα με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό και ταυτόχρονα από τα πιο «εκτεθειμένα». Δεν έχει παχιά φλούδα που να τη προστατεύει, τραυματίζεται εύκολα και συγκρατεί υγρασία στην επιφάνειά της. Αυτό δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη μούχλας: υγρασία, μικροτραυματισμοί και επαφή μεταξύ των καρπών.

Το πιο σημαντικό όμως είναι άλλο: η μούχλα μεταδίδεται πολύ γρήγορα. Αν μία φράουλα χαλάσει, σε λίγες ώρες μπορεί να επηρεάσει και τις υπόλοιπες.

Το πιο συχνό λάθος που κάνουμε όλοι

Τις βάζουμε στο ψυγείο όπως είναι, μέσα στο κουτί που τις αγοράσαμε. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι φράουλες είναι στριμωγμένες. Έτσι, μένει παγιδευμένη υγρασία και αερίζονται ελάχιστα με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας μικρός «θάλαμος» που ευνοεί τη μούχλα.

Πώς να τις διατηρήσουμε σωστά (βήμα-βήμα)

Τις ξεδιαλέγουμε με το που τις φτάσουμε στο σπίτι. Ανοίγουμε τη συσκευασία και αφαιρούμε αμέσως όσες είναι μαλακές, όσες έχουν χτυπήματα ή όσες δείχνουν σημάδια αλλοίωσης. Μία μόνο χαλασμένη φράουλα μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη τη συσκευασία.

Να πλένουμε τις φράουλες πριν το ψυγείο;

Αν θέλουμε να κρατήσουν περισσότερο, η απάντηση είναι: όχι πριν από την αποθήκευση. Το πλύσιμο προσθέτει υγρασία στην επιφάνεια, γεγονός που επιταχύνει την ανάπτυξη μούχλας. Τις πλένουμε μόνο λίγο πριν από την κατανάλωση.

Το tip με το ξίδι

Υπάρχει ένας τρόπος που αρκετοί χρησιμοποιούν: ένα σύντομο μπάνιο σε νερό με ελάχιστο ξίδι. Αυτό βοηθά να μειωθούν οι μικροοργανισμοί στην επιφάνεια, αλλά έχει μία βασική προϋπόθεση: οι φράουλες πρέπει να στεγνώσουν τέλεια μετά, γιατί αν μείνει έστω και λίγη υγρασία, το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο.

Το σωστό στέγνωμα κάνει όλη τη διαφορά. Αν υπάρχει ένα σημείο που αξίζει προσοχή, είναι αυτό. Οι φράουλες πρέπει να είναι απολύτως στεγνές πριν μπουν στο ψυγείο. Αλλιώς, η μούχλα είναι θέμα χρόνου.

Πώς τις αποθηκεύουμε στο ψυγείο

Ο ιδανικός τρόπος είναι απλός:

ρηχό σκεύος

χαρτί κουζίνας στον πάτο

μία στρώση φρούτων

ελαφρύ κάλυμμα ή δοχείο με αερισμό

Γενικά, πρέπει να αποφεύγουμε τα βαθιά μπολ και τα εντελώς κλειστά τάπερ.

Πού πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο;

Οι φράουλες διατηρούνται καλύτερα στο συρτάρι των φρούτων, σε σημείο με σταθερή θερμοκρασία και μακριά από πολύ υγρές ζώνες. Η υπερβολική υγρασία είναι ο βασικός εχθρός τους.

Πόσο διατηρούνται τελικά

Με σωστή αποθήκευση:

3-5 ημέρες χωρίς πρόβλημα

έως και 1 εβδομάδα αν είναι πολύ φρέσκες

Χωρίς προσοχή, μπορεί να αλλοιωθούν σε λιγότερο από 48 ώρες.

Extra tip που κάνει διαφορά

Δεν αφαιρούμε το κοτσάνι πριν την αποθήκευση γιατί βοηθά να διατηρείται η υγρασία στο εσωτερικό του καρπού και καθυστερεί την αλλοίωση.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι οι φράουλες έχουν χαλάσει

Οι φράουλες αλλοιώνονται πιο γρήγορα από άλλα φρούτα και τα σημάδια δεν είναι πάντα εμφανή από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν όμως μερικές ξεκάθαρες ενδείξεις που δείχνουν ότι δεν είναι πλέον ασφαλείς για κατανάλωση.

Μούχλα στην επιφάνεια

Ακόμη και ένα μικρό άσπρο ή γκριζωπό «χνούδι» σημαίνει ότι η φράουλα έχει ήδη χαλάσει. Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να απορρίπτονται και όσες βρίσκονται πολύ κοντά της.

Μαλακή και υδαρής υφή

Όταν η φράουλα «λιώνει» στο άγγιγμα ή έχει χάσει τη σφιχτή της δομή, έχει ξεκινήσει η αλλοίωση.

Σκούρα ή καφέ σημεία

Τα έντονα στίγματα και οι σκουρόχρωμες περιοχές δείχνουν ότι ο καρπός έχει αρχίσει να υποβαθμίζεται.

Δυσάρεστη ή ξινή μυρωδιά

Οι φρέσκες φράουλες έχουν ελαφρύ, γλυκό άρωμα. Αν η μυρωδιά γίνει έντονη, ξινή ή «βαριά», είναι ένδειξη ότι έχουν χαλάσει.

Υγρασία ή υγρό στον πάτο του δοχείου

Αν δούμε υγρά να συγκεντρώνονται στο σκεύος, συνήθως σημαίνει ότι κάποιες φράουλες έχουν ήδη αρχίσει να αλλοιώνονται.

Στην πράξη, αν υπάρχει αμφιβολία, καλύτερα να μην καταναλωθούν. Οι φράουλες είναι ευαίσθητες και η αλλοίωση προχωρά γρήγορα, ακόμη κι αν εξωτερικά δεν φαίνεται σε όλο τον καρπό.

Που καταλήγουμε;

Οι φράουλες δεν χαλάνε «χωρίς λόγο». Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μούχλα οφείλεται στον τρόπο που τις αποθηκεύουμε. Με λίγη προσοχή στην υγρασία, τον αερισμό και τη διαλογή, μπορούμε να κερδίσουμε αρκετές ημέρες φρεσκάδας, χωρίς να θυσιάσουμε τη γεύση τους.

πηγή cantina.protothema.gr